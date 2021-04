Pierre Maes, consultant en droits sportifs: "La Super League reviendra, c'est une certitude"

La Super League aura tenu une poignée de jours avant de rentrer au vestiaire. Pour Pierre Maes, consultant en droits sportifs, elle n'est toutefois certainement pas définitivement enterrée.

C'est parfois très dense une semaine. Il y a sept jours, la Super League était encore au stade de vilain projet inquiétant pour l'UEFA. Une poignée de jours plus tard, on en est toujours au même stade. Sauf qu'entre-temps, l'idée d'un championnat entre géants du foot européen a eu le temps d'être officiellement annoncée, susciter son lot de critiques, créer un tollé généralisé et pousser la majorité de ses fondateurs à faire marche arrière pour, au final, renvoyer le projet au vestiaire. Retour sur une semaine peu banale dans le merveilleux monde du football avec Pierre Maes, consultant en droits sportifs et auteur de "Le Business des Droits TV du Foot".

Les événements de la semaine vont-ils marquer un tournant dans le football européen?

Cela a montré que le projet de la Super League n'était pas assez préparé. Ils l'ont annoncé dans la précipitation. Je suis étonné toutefois de voir les fans crier à la victoire et à la mort de la Super League. Elle reviendra, c'est une certitude. Je pense même que ça se fera très vite. Selon moi, on parle davantage en mois qu'en années.

Est-ce vraiment possible après un tel revers?

Ils reviendront de manière plus habile et en offrant quelques concessions qui seront surtout esthétiques, mais qui fondamentalement ne changeront rien. C'est l'évolution qui se dessine depuis des années. Lorsque l'on regarde la Champions League actuelle, on constate qu'en pratique d'ailleurs, elle est déjà là. Hormis l'exception du parcours de l'Ajax il y a quelques années, ce sont systématiquement les mêmes clubs qui reviennent.

Comment expliquer néanmoins que les plus grands du football en soient arrivés à souhaiter jouer entre eux?

Il faut d'abord rappeler que ce n'est pas un nouveau projet. On parle d'une ligue fermée de ce type depuis 1998. Le projet s'est toutefois accéléré en raison de la situation sur le marché des droits télévisés. Depuis quelques années, ils stagnent ou sont en baisse dans la plupart des championnats. Cela met à mal la solidarité entre les clubs qui sont beaucoup moins enclins à partager équitablement les revenus. La Super League est l'illustration de cette crainte de baisse de revenus.

Les clubs anglais qui peuvent compter sur des droits télés colossaux avec la Premier League ont-ils vraiment besoin de plus?

Aujourd'hui, la Premier League est le championnat qui est le plus équilibré. Le gagnant empoche 150 millions de livres en droits télévisés contre 100 pour le dernier. Mais les revenus sont en baisse depuis 2018 et ils sont justement en pleine négociation. Tout dépendra donc de la position de Comcast, le nouveau propriétaire de Sky. Mais il est certain que s'ils sont seuls à négocier comme c'est désormais le cas en France avec Canal+, les revenus vont chuter. La Super League en sera encore plus attractive à leurs yeux. La Super League proposait 300 millions à chaque participant fondateur.

Une telle ligue ne peut pourtant que creuser des écarts avec les plus petits clubs. Est-ce souhaitable?

C'est une évidence que cela va renforcer le fossé. Mais les clubs s'adaptent à cette réalité. La démarche des grands de Belgique pour former une Beneleague est d'ailleurs une réponse à cette évolution. Ils ne le présenteront jamais comme ça, mais si Bruges et les autres grands clubs de Belgique poussent à fusionner les championnats, c'est pour devenir plus grand et obtenir une place dans une compétition comme la Super League.

L'importante opposition des fans a-t-elle vraiment changé la donne?

Oui peut-être que cela a joué même si je ne vois pas pourquoi subitement les clubs les écouteraient. Les dirigeants ne sont pas souciés d'eux quand ils ont décidé d'augmenter le prix des tickets ou des maillots par dix en quelques années. La différence cette fois était sans doute les manifestations avec des conséquences concrètes. Il est certain que quand les supporters de Chelsea bloquent le bus de leur équipe qui joue le soir même, cela a un impact. Je suis toutefois étonné par leur position.

Pourquoi?

Il y a un problème de cohérence dans leur posture. C'est difficilement compréhensible qu'un supporter de Manchester United se plaigne de voir son club en faveur d'une nouvelle compétition qui lui rapportera beaucoup financièrement et qui, d'un autre côté, ne voit pas de problème à ce que ce même club dépense 100 millions pour faire venir Paul Pogba. Cela ne va pas.

Un retour en arrière est-il possible?

Non, je ne crois pas. Et, au final, est-ce vraiment ce que veut le public? À la création de la Champions League en 1992, il y a eu les mêmes oppositions, expliquant que l'on perdait l'essence de la Coupe des champions en permettant notamment à plusieurs clubs anglais de se qualifier. Qui voudrait aujourd'hui un retour de cette coupe qui amènerait des matches opposant le champion d'Angleterre à celui de Biélorussie? Cela n'a pas du tout le même attrait.

Avec ce raté, l'UEFA a-t-elle gagné des points?

Oui, même si sa posture peut aussi faire sourire quand elle parle de cupidité en dénonçant l'initiative des clubs. Il ne faut pas se leurrer sur ses intentions. Si sa priorité était vraiment les fans et l'accessibilité du football, on verrait encore la Champions League sur TF1 et non sur des chaînes payantes.

Il y a une forme de cynisme dans votre analyse.

Effectivement. Mais la Super League est-elle une initiative si scandaleuse à partir du moment où l'ambition est l'argent et le spectacle? Ces 15 clubs veulent plus d'argent, mais ce sont aussi les moteurs de tout un sport. Il est difficile d'en vouloir à Barcelone d'exiger de gagner plus que Beveren. Si le football est tellement populaire, c'est grâce principalement à ce club et aux autres qui voulaient la Super League. Alors oui, le football se base sur des principes capitalistes. Ce sont des entreprises qui cherchent à maximiser leurs revenus. Mais cela n'a rien de nouveau.