Plus de 6 millions de pertes pour le Sporting d'Anderlecht

Les millions de la Ligue des Champions

→ Côté revenus, les ventes et prestations sont en léger recul , passant de 104,5 à 101,7 millions d’euros. Le chiffre d’affaires - constitué du ticketing, des droits TV, du sponsoring et des performances sur la scène européenne - a spectaculairement grimpé passant de 43,8 à 60,3 millions. C’est essentiellement la conséquence de la participation du club à la lucrative Ligue des Champions 2017-2018.

→ Par contre, les autres produits d’exploitation – essentiellement les transferts sortants de joueurs - font le chemin inverse et chutent de 60,7 à 41,4 millions. Le club n’a pas cédé de grandes stars, contrairement à l’exercice précédent où la vente de Youri Tielemans avait fait rentrer plus de 20 millions dans ses caisses.

Indemnités de licenciement

Lors de son arrivée, Marc Coucke a décidé de réduire drastiquement les coûts et d’augmenter les recettes commerciales . Les effets de cette politique devraient se répercuter à l’issue de l’exercice en cours. En attendant, cette hausse de coûts a fait passer le résultat opérationnel dans le rouge à 5,2 millions d’euros. Si on ajoute le remboursement de dettes, le résultat net s’affiche à – 6,4 millions.

Comme l’indique le conseil d’administration dans son rapport, les résultats sportifs sont primordiaux et impactent les revenus de ticketing, de droits TV et de sponsoring. Autrement dit, plus question de se reposer sur la vente de certaines vedettes pour équilibrer les comptes, comme ce fut le cas dans le passé. Sans les millions de la Ligue des Champions, les pertes auraient même été bien plus importantes. Hélas, la situation sportive actuelle – pour la première fois de son histoire, la participation aux prochains play-offs est loin d’être assurée - n’incite pas trop à l’optimisme.