Plus de 700.000 téléspectateurs chaque week-end pour le foot belge

À mi-chemin de sa première année de contrat, Eleven Sports tire un bilan positif de sa couverture du championnat de Belgique de football. Dans un contexte de crise, la Pro League se félicite surtout de respecter ses échéances.

La moitié de la phase classique du championnat étant atteinte, l’heure est au premier bilan pour Eleven, nouveau détenteur des droits médias du football belge, moyennant 500 millions d’euros pour cinq saisons.

«Nous sommes très satisfaits, alors que la pandémie nous a empêchés de lancer le programme comme nous le voulions en raison des matchs à huis clos", entame Guillaume Collard, CEO d’Eleven en Belgique. "Nous avons eu des problèmes techniques au début, vite résolus, et nous avons dynamisé le produit avec des statistiques, des magazines, du contenu de marques, etc. Les audiences sont très bonnes, surtout quand on sait que nos chaînes sont payantes.»

"Les audiences sont très bonnes, surtout quand on sait que nos chaînes sont payantes." Guillaume Collard CEO d'Eleven Sports Belgium

Pour la première fois, cette audience est mesurée par le CIM. "Nous avons entre 700.000 et 750.000 téléspectateurs par journée de championnat", indique Guillaume Collard. "À cela s’ajoutent les quelques dizaines de milliers d’abonnés à notre offre en streaming. C’est au-delà de nos attentes, et l’audience devrait augmenter durant les play-offs."

Les matchs à huis clos ont-ils dopé cette audience? "Difficile à dire", répond le CEO. "À partir d’octobre, les audiences ont augmenté, car en voyant le confinement durer, les gens se sont peut-être abonnés." À ce jour, Eleven revendique 850.000 abonnés à l’ensemble de ses chaînes via les packages sport des télédistributeurs.

Anderlecht bankable

Évidemment, faute de précédent, il est difficile de comparer les audiences. Le match le plus vu, Anderlecht-Antwerp, a rassemblé 420.000 téléspectateurs dans l’ensemble du pays. Il devance le clasico Anderlecht-Standard (386.000) et un autre match des mauves, face à La Gantoise (377.000). Dans le jargon, c’est le "reach", c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont vu au moins une seconde du match. La notion de "rating" est, elle, utilisée par le marché publicitaire. Ce chiffre pondère le "reach" en fonction du temps de visionnage de chaque personne d’un programme déterminé. Là, les chiffres sont forcément moins élevés (respectivement 267.000, 259.000 et 219.000 téléspectateurs).

8/10 dans le top 10 Anderlecht figure 8 fois dans le top 10 des matchs les plus regardés.

Ces données sont capitales, car, à côté des résultats sur le terrain, elles font partie des critères de répartition des droits entre clubs. C’est aussi fondamental pour les sponsors. Il existe toutefois des disparités entre le nord et le sud du pays, les gros matchs générant une part de marché proche de 20% dans le nord, mais de 10% dans le sud. Il est vrai que le nord compte bien plus de clubs.

Malgré des prestations en dents de scie, Anderlecht reste une tête de gondole. Il apparaît huit fois dans le top 10, devant le FC Bruges et le Standard. Rien de très étonnant pour Gauthier Elslander, patron de l’agence médias Initiative: "Anderlecht est aussi le club qui compte de loin le plus de fans sur Facebook, or les interactions qui y sont générées sont très importantes pour les sponsors."

"Nous sommes très satisfaits d'Eleven Sports, qui fait mieux que respecter ses échéances financières. Dans le contexte de crise actuel, c'est rassurant pour nos clubs." Pierre François CEO de la Pro League

Pour cet expert, Eleven a réveillé l’intérêt des publicitaires pour le foot belge. "Cela leur permet de communiquer dans un contexte plus émotionnel", dit-il. "La chaîne étant désormais mesurée, elle a attiré beaucoup de nouveaux annonceurs." D’après les données d’Initiative, une grosse centaine de marques y ont déjà investi pour un montant de 2,6 millions "brut" (avant discounts). "Vu le potentiel du produit, et en espérant que la crise s’atténue, je suis sûr que l’on va croître dans les mois et années à venir", dit Guillaume Collard. À ce stade, la pub ne représente encore que quelques pour cent des revenus d’Eleven Sports.

Bon élève

Du côté de la Pro League, le bilan est également positif: "Nous sommes très satisfaits", réagit son CEO, Pierre François. "Même si elle est perfectible, l’offre répond à nos attentes, les contenus produits pour les médias des clubs sont un plus pour eux et, surtout, Eleven respecte ses échéances. À ce jour, 70% des montants dus sur l’année ont déjà été versés. Pour les clubs qui n’ont actuellement pas d’autres recettes, c’est rassurant.» Rappelons que le virus a raboté la moitié de leurs revenus, soit 275 millions perdus.

Rassurant aussi de voir que l’affaire Mediapro n’a pas eu d’impact en Belgique. Partenaire d’Eleven dans l’exploitation des droits et la production des matchs via la joint-venture 12thMan, Mediapro, qui détient aussi les droits du championnat français, a été incapable d’honorer ses engagements avec la Ligue française, et le contrat a été rompu. "Les choses sont claires", conclut Guillaume Collard. "Eleven a signé le contrat avec la Pro League et fournit les garanties nécessaires qui ont été acceptées. Le fait d’avoir signé rapidement avec l’ensemble des distributeurs et partenaires commerciaux est le meilleur gage de sécurité."