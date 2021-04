Quand la pétanque devient plus belge que provençale

Ici, le pastis ne coule pas à flots et les grillons ne nous honorent pas de leur chant. Et pourtant avec Boogle , Verviers se dote des parfums de la Provence, des accents de Marcel Pagnol avec son "tu pointes ou tu tires?", du bruit d'une boule de pétanque dégommant une autre.

Patrick Neuville est tombé dans la marmite à l'adolescence. Au fond d'un petit village du sud de la France, il s'intègre alors dans un groupe de joueurs de pétanque. "En jouant aux boules, on rencontre des gens. C'est ludique, convivial."

Cet esprit ne le quittera pas, si bien que lorsqu'un diplôme de psychologie en poche, il ouvre un bureau de recrutement et de consultance en Ressources humaines , il fait de la pétanque un outil de communication.

Histoire de famille

Au cours d'un de ces événements, il rencontre Jean-Pierre Albertini. Le Carpentrassien n'a de cesse de lui parler de ses boules en PVC. " Je trouvais le concept attrayant, mais je ne voulais pas devenir un vendeur de boules. J'ai donc commencé à réfléchir à un concept plus global."

"Notre terrain est constitué d’un encadrement en bois ou en acier patiné et d’un gazon artificiel, fabriqué à Gand, qui permet à la boule de suffisamment rouler."

Boogle est placé sur les fonts baptismaux. Son ambition: conquérir les entreprises, les hôtels, et pourquoi pas les croisiéristes.

Coup de boost inattendu

Fin 2019, le Belgiam Football Center commande une piste pour l'installer dans son centre de formation de Tubize. À Spa, un hôtel équipe son rooftop. Des hôpitaux et des maisons de repos affichent aussi leur intérêt.

"L'opération sur RTL a permis de vendre 130 pistes entre les mois de juin et août."

Un heureux donateur transformera ce cadeau en 25 pistes pour les maisons de repos. "L'opération sur RTL a permis de vendre 130 pistes entre les mois de juin et août." Depuis septembre, 52 ventes se sont ajoutées et 14 commandes, principalement au sein de milieux hospitaliers, de maisons de repos et de centres pour personnes handicapées.