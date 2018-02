Real Madrid-PSG: un duel entre anciens et nouveaux riches

Alors que nous n’en sommes qu’aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Deux des clubs de football les plus puissants au monde jouent déjà leur saison mercredi soir. Le Real Madrid reçoit le Paris Saint-Germain. La plus prestigieuse des compétitions entre clubs est d’une importance capitale pour les deux formations et leurs coachs Zinédine Zidane et Unai Emery.