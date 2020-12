Résultats records pour Charleroi malgré le Covid

Transfert dicté par le covid

"Nous sommes presque gênés de présenter de tels résultats en année Covid", explique-t-il. Dans le quatuor magique des recettes d’un club ( ticketing, droits télévisés, sponsors et vente de joueurs ), l’impact du virus est pourtant bien visible. "Nous avons été touchés sur le ticketing, il a donc fallu ajuster ailleurs pour garder l’équilibre", précise Mehdi Bayat. Cela s’est fait du côté des revenus du transfert. Le patron des lieux l’admet, certains choix lors du dernier mercato ont été poussés par la situation. "J’aurais par exemple aimé garder un joueur comme Nurio plus longtemps (transféré pour six millions d'euros hors bonus à Gand, NDLR). Mais sans ce transfert, le bilan serait tout autre".

Le virus a également la particularité de toucher différemment les finances de chaque club. "Avec 27.000 abonnés qu’il faudra compenser d’une manière ou d’une autre, le club de Bruges ne vit pas la même situation que nous et nos 5.000 abonnés. C’est la manière positive de voir la situation. On peut aussi se dire qu’il est certain qu’avec nos résultats on aurait eu des travées pleines. On rate des recettes importantes. On a chiffré les pertes entre 200.000 et 300.000 euros par match. Au final, ce seront quelques millions qu’il faudra compenser à la fin." La saison actuelle s’annonce donc encore plus compliquée à gérer. "Depuis le début de la saison, hormis deux matchs, nous n’avons eu personne dans le stade. Cette saison sera un désastre pour tous les clubs."