Retour chahuté pour les 20 km de Bruxelles

D'habitude, les "20 km" se déroulent le dernier dimanche de mai. Mais après l'annulation de l'événement l'an dernier, celui-ci n'a pas pu se tenir avant ce week-end en raison des vacances et des incertitudes liées à la crise . Quelque part, l'annulation du Marathon de Bruxelles prévu le premier week-end d'octobre a facilité sa tenue car, après le Brussels Tour cycliste fin août et le dimanche sans voitures (le 19 septembre), il aurait sans doute été compliqué de bloquer à nouveau la ville.

Covid Safe Ticket

Cette édition s'annonce assez particulière car elle a contraint les organisateurs, le Syndicat d'initiative-Bruxelles Promotion (SIBP), à s'adapter jusqu'à la dernière minute aux conditions sanitaires. "Rien ne nous aura été épargné, soupire Carine Verstraeten, la grande prêtresse de l'événement. Nous n'avons reçu l'autorisation d'organiser la course que fin juin et nous n'avons appris que jeudi que les coureurs devraient présenter un Covid Safe Ticket avant d'entrer dans leur box de départ. Mais nous n'avons pas le choix, nous devons nous montrer exemplaires ".

Ceux qui ne disposent pas du précieux sésame pourront cependant se faire tester gratuitement dans un stand de la Croix-Rouge dès 7h30 sur l'esplanade du Cinquantenaire. Ils pourront aussi demander le report de leur inscription pour l'édition 2022 ou se faire rembourser. En revanche, le masque, qui avait été initialement rendu obligatoire au départ et à l'arrivée, n'a plus lieu d'être imposé.

Vendredi en fin de journée, un peu plus de 20.000 joggeurs s'étaient inscrits aux 20 km de Bruxelles. Moins que lors des autres éditions, mais les inscriptions sont ouvertes jusqu'au jour de la course, ce dimanche.

Moins d'équipes

Il n'empêche, des coureurs craignent sans doute de participer à un événement de masse. Il se dit aussi que des entreprises habituées à constituer des équipes ont conseillé à leur personnel de s'abstenir par crainte des contaminations. En temps normal, plus de la moitié des participants courent en groupe. Ils seront moins nombreux dans ce cas cette année. Un peu plus de 200 équipes ont été enregistrées contre plus de 670 lors de la dernière édition. "Un chiffre qu'il faut nuancer car vu les délais très courts et la période de vacances, beaucoup d'équipes n'ont pu se constituer, des gens se sont inscrits individuellement en précisant qu'ils couraient au profit de telle ou telle ONG", précise Carine Verstraeten. Des équipes qui seront aussi moins fournies. La plus grosse d'entre elles, celles des fonctionnaires européens, sera limitée à 800 joggeurs contre 2.000 d'habitude.