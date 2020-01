Rideau pour Ann Wauters après les Jeux olympiques de Tokyo

Derrière elle, Ann Wauters laisse un palmarès des plus impressionnants. De l'équipe nationale (les Belgian Cats), à la WNBA (la ligue américaine de basket féminin), en passant par les plus grands clubs européens, la pivot de Saint-Nicolas peut se targuer d'avoir réalisé une carrière exemplaire. Elle aura aussi servi d'exemple à la génération dorée de basketteuses que connait le pays actuellement. En tant que première belge à évoluer en WNBA et à y décrocher le titre (avec les Sparks de Los Angeles en 2016), Ann Wauters aura également permis au monde du basket de se pencher sur les talents venus de Belgique et d'Europe.