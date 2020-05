Roberto Martinez avec les Diables Rouges jusqu'en 2022

L’information n’est qu’une demi-surprise, tant les rumeurs toujours plus insistantes se multipliaient. La nouvelle a néanmoins donné le sourire à plus d’un supporter belge : Roberto Martinez, le sélectionneur national, a prolongé sa collaboration avec notre pays en tant que coach principa l mais aussi comme directeur technique – fonction qu’il exerce déjà en parallèle depuis 2018.

Le contrat du coach des Red Devils, débuté en 2016, arrivait à son terme cet été. Le voilà donc reparti pour deux années supplémentaires. De quoi amener l’Espagnol et ses troupes à l’Euro et la Coupe du monde au Qatar. Pour conserver son sélectionneur star, l’Union belge a toutefois dû revoir sa fiche de paie à la hausse. Forcément sous le feu des projecteurs depuis les exploits belges, Roberto Martinez suscitait l’intérêt de nombreux clubs. Le nouveau salaire du coach n’a pas été évoqué durant la conférence de presse. Mais selon la presse spécialisée, les 1,2 million d’euros payés annuellement au coach pourraient bien avoir été plus que doublé. Un montant qui reste néanmoins largement dans la moyenne de ce qui se fait dans d’autres sélections nationales comparables et bien en dessous des montants offerts aux plus célèbres coachs en club. Diego Simeone, l’actuel coach de l’Atletico Madrid perçoit actuellement un salaire annuel de plus de 40 millions d’euros.