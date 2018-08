Roland Duchâtelet risque le procès avec les employés de son club anglais

Une communication avec les supporters rompue, des menaces envers les dirigeants, des envahissements de terrains et des manifestations, les amateurs de football belges se souviennent bien de la période où Roland Duchâtelet était propriétaires du Standard de Liège.

L’homme qui a fait fortune grâce à sa société Melexis ne fait pas que des adeptes non plus en Angleterre, où il a racheté le club de Charlton Athletic il y a 4 ans. Le club, qui perd de l’argent chaque année, a été relégué d’une division en 2016-2017. Depuis 4 ans, le torchon brûle avec des manifestations fréquentes contre le propriétaire belge. Un groupe de supporters anglais a même pris le nom de "Coalition Against Roland Duchâtelet", ou Card.