Romelu Lukaku, joueur le plus cher de l'histoire

L'ancien Anderlechtois quitte l'Inter Milan pour un montant estimé à 115 millions d'euros. En cumulant ses différents transferts, il devient le joueur le plus cher de l'histoire.

Depuis le début de sa carrière professionnelle, les différents clubs qui ont employé Romelu Lukaku ont déboursé cumulativement 327 millions d'euros pour s'attacher ses services, en faisant le joueur le plus cher de l'histoire.

Avec ce transfert, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale belge devient le joueur le plus cher de l'histoire en cumulant les montants dépensés lors de ses six transferts depuis le début de sa carrière professionnelle (Anderlecht, Chelsea, West Bromwich en prêt, Everton, Manchester United, Inter, Chelsea) avec un total de 327 millions d'euros .

Le colosse d'1,91 mètre sortait d'une saison aboutie avec l'Inter qui l'a vu remporter le Scudetto et sacré meilleur joueur de la péninsule. Fort de ses statistiques (42 buts en 58 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot nerazzurro), il revient à Chelsea avec un statut de superstar et plus de rookie, comme lorsqu'il avait quitté son cocon de Neerpede pour traverser une première fois la Manche en 2011, à 18 ans à peine.