Septante millions d'euros pour sauver le Sporting d'Anderlecht

Il prévoit notamment de mettre à la disposition du club quelque 70 millions d'euros . 50 millions proviendront d’un rééchelonnement de la dette et 20 millions de nouveaux capitaux. Les actionnaires actuels (Marc Coucke, qui reste actionnaire majoritaire, Joris Ide et consorts) ainsi que le duo Vincent Kompany-Wouter Vandenhaute s’y sont engagés ensemble, indique le RSCA dans un communiqué. Ce dernier a officiellement été introduit à la présidence du club (L’Echo du 29 mai).

Le club mauve et blanc est, on le sait, dans une situation financière critique. Il a affiché en 2018-2019 une perte nette de 27 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 84 millions. Ses dettes frôlaient les 95 millions. Et puis, il y a la crise du Covid-19 qui pèse sur ses revenus. "Comme beaucoup d'autres clubs dans le reste de l'Europe, le RSC Anderlecht veut faire en sorte que le club puisse ainsi sortir indemne de la crise du coronavirus", ajoute le club du parc Astrid.