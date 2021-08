Sixième médaille olympique pour la Belgique, en équitation

La Belgique a décroché la médaille de bronze dans le concours de saut d'obstacles en équitation aux Jeux Olympiques ce samedi. Il s'agit de la sixième médaille belge à Tokyo. Pieter Devos , Jérôme Guéry et Grégory Wathelet ont terminé ce jumping avec douze points de pénalité.

Avec douze points de pénalité, la Belgique a pu se classer à la troisième place, seuls les États-Unis et la Suède ayant obtenu moins de pénalités (8).

Les seuls à avoir fait mieux sont la Suède et les États-Unis, qui ont été poussés aux barrages pour se départager pour la médaille d'or.

Pieter Devos (avec Claire Z), qui n'aura fait tomber qu'une seule barre (4 pts), Jerôme Guery (avec Quel Homme de Hus) avec un sans-faute, et Grégory Wathelet (avec Nevados S), malgré 8 points de pénalité, ont permis à la Belgique de prendre la troisième place.

La déception française a profité aux Belges

C'est la sixième médaille de la délégation belge à Tokyo après l'or décroché par Nafissatou Thiam à l'heptathlon, les hockeyeurs des Red Lions et la gymnaste Nina Derwael aux barres asymétriques. Wout van Aert est revenu lui avec la médaille d'argent de la course cycliste sur route en ligne et Matthias Casse avec celle de bronze en judo (-81kg).