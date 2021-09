Sorare, le vendeur de cartes de foot qui vaut des milliards

680 millions de dollars pour une entreprise qui fait des cartes de football virtuelles. Pour le non-initié, le montant de la levée de fonds bouclée par Sorare a de quoi interpeller. Lancée en 2019, cette société française développe des NFT spécialisées dans le sport. Elle vient de réaliser cette impressionnante levée de fonds auprès de Softbank et une série de business angels. En langage un peu plus commun, on résumera l'activité de l'entreprise à l'émission de cartes virtuelles, représentant des joueurs de football. Celles-ci s'appuient sur la technologie de la blockchain Ethereum. Chacune des cartes émises est traçable et unique. Et donc très facilement monétisable. Une sorte de Panini version numérique, avec quelques fonctionnalités, comme celle permettant de faire affronter son équipe avec d'autres.