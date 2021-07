Soudal va quitter Lotto... sans doute pour rejoindre QuickStep

L'alliance cycliste entre la Loterie Nationale et Soudal n'est prolongée que pour un an. Avant le probable mariage entre ce dernier et QuickStep.

Beaucoup de mouvements en vue à la tête des deux équipes cyclistes belges les plus cotées du peloton. Lotto-Soudal a annoncé ce mardi qu'elle reconduirait cette alliance entre la Loterie Nationale et le fabricant de colles et silicone jusque fin 2022. Ensuite, Lotto poursuivra l'aventure cycliste sans Soudal. Cela laisse entrevoir que la Loterie se mettra en chasse d'un autre sponsor partenaire pour le remplacer.

Mais Soudal ne devrait toutefois pas quitter le peloton pour autant. Le groupe négocierait en effet son association future avec l'équipe QuickStep, selon Het Laatste Nieuws (HLN). On sait depuis quelques mois que Deceuninck, l'actuel partenaire de QuickStep, entend arrêter les frais l'an prochain. Ce qui signifie inévitablement que l'équipe dirigée avec le succès que l'on sait par Patrick Lefevere voudra remplacer le fabricant de portes et fenêtres par un autre sponsor.

QuickStep se trouve face à un vide entre le départ de Deceuninck et l'arrivée probable de Soudal, prévue pour début 2023.

Mais on ne s'attendait pas à voir Soudal quitter la plus ancienne équipe belge encore active dans le peloton pour rejoindre aussitôt la plus capée en victoires. En fait, l'adverbe "aussitôt" ne s'applique pas tout à fait au scénario en vue, car QuickStep se trouve face à un vide entre le départ de Deceuninck et l'arrivée de Soudal, prévue pour début 2023.