Spa-Francorchamps se prépare à la F1 version masque sous le casque

Le Grand Prix de Belgique de F1 aura lieu le week-end prochain. Sans public, sans revenus, sans subsides, l’édition 2020 ne sera vraiment pas comme les autres.

Dans une semaine, le bruit des moteurs retentira à nouveau à Spa-Francorchamps. Comme cela est désormais devenu la tradition, la F1 prendra ses quartiers chez nous lors du dernier week-end d’août. La fête sera toutefois un peu moins bruyante que d’habitude. Pandémie oblige, la plus prestigieuse course automobile de l’année se déroulera à huis clos. Un sacré coup pour l’ambiance. Pour les caisses de l’entreprise aussi, le ticketing étant la seule source de revenus de Spa Grand Prix. L’effet néfaste sur les finances sera même double. En l’absence de public, difficile de justifier un subside régional. Chaque année, la Région wallonne met pourtant la main au portefeuille. En 2020, six millions d’euros avaient été octroyés. Un coup de pouce largement assumé, l’organisation drainant des retombées financières importantes pour toute la région. Cette année, on fera donc sans.

Accord avec Liberty

"Il était impensable de faire la démarche d’une demande de subsides sans aucun retour possible", confirme Vanessa Maes, la directrice de Spa Grand Prix. Sans le moindre revenu, l’organisation n’était pas tenable. Après plusieurs semaines de négociations en plein confinement, l'organisation a finalement trouvé un accord avec Liberty Media, l’entreprise américaine qui chapeaute la compétition de F1. "Nous ne devrons pas payer de frais de plateau cette année (sorte de cachet à payer pour accueillir la course et qui s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros, NDLR). L’ensemble des frais de l’organisation est également pris en charge par Liberty", explique Vanessa Maes. Spa Grand Prix ne devra prendre à sa charge que ses frais de fonctionnement.

Si l’année sera blanche, il était néanmoins impensable pour la directrice de faire l’impasse sur la célèbre course. "Rester dans le calendrier est indispensable. La compétition est très dure pour faire partie des circuits sélectionnés. Chacun a d’ailleurs négocié individuellement avec Liberty. Certains ont été beaucoup plus loin que nous. Quelques circuits étaient même prêts à payer pour garder l’organisation", assure encore la patronne. Vanessa Maes n’aura pas dû aller jusque-là. Mieux, avec son équipe, elle est même parvenue à prolonger le partenariat avec Liberty. "Il se terminait en 2021. Nous sommes déjà assurés d’avoir également la F1 en 2022."

Circuit segmenté et tests à la pelle

En attendant un retour à la normale, même sans public, les préparatifs ne manquent pas. "Il y aura environ 2.700 personnes sur tout le week-end. En plus de la Formule 1, il y a aura également les courses de F2, F3 et la compétition de Porsche. Nous travaillons sur l’organisation depuis que nous avons eu l’accord pour le huis clos", indique Vanessa Maes. Même si le petit monde de la F1 vit dans sa bulle depuis la reprise du championnat, une série de mesures spécifiques sont mises en place. "Nous avons segmenté le circuit en différentes zones en fonction du nombre de personnes qu’elles accueilleront. La zone la plus sensible sera évidemment le paddock. Des mesures sont mises en place comme la prise de température à chaque entrée", détaille la patronne.

