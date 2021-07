Super League: l'UEFA priée de retirer les sanctions contre les neuf clubs punis

Le 17e tribunal de commerce de Madrid avait déjà interdit en avril dernier à l'UEFA de prendre des mesures de rétorsion ou d'exclure les 12 clubs fondateurs de la Super Ligue des compétitions organisées par l'instance européenne. Dans sa nouvelle ordonnance, le juge Manuel Ruiz de Lara demande à l'UEFA de retirer les sanctions imposées aux neuf clubs qui se sont désistés de la tentative de création de la nouvelle compétition, dévoilée par surprise le 18 avril, laissant seuls le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin.

"Mépris" d'une décision précédente

Le 7 mai, l'UEFA a annoncé des sanctions, principalement financières, à l'encontre des neuf clubs, avec lesquels elle a déclaré avoir trouvé un accord, à la suite de leurs excuses et à la reconnaissance de leur "erreur". Tottenham, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, l'Atletico Madrid, l'Inter Milan et l'AC Milan ont officiellement quitté le projet de Super Ligue et accepté ensuite une série de "mesures de réintégration", selon l'UEFA.