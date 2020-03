"The Wall", le gardien belge sur le toit du monde du hockey...

La fédération internationale de hockey a élu une nouvelle fois Vincent Vanasch meilleur gardien du monde. "The Wall" aligne les trophées depuis des années. Le succès se traduit moins sur son compte en banque. Une fois la vie de sportif terminé, il lui faudra débuter sa seconde vie professionnelle.

Un trophée de plus à déposer sur la cheminée. Vincent Vanasch, le portier des Red Lions vient d’être élu, début février, meilleur gardien du monde. Pour la troisième fois consécutive. Une première dans le petit monde du hockey. La consécration individuelle s’ajoute à un palmarès déjà long comme un stick. "The Wall", comme il est surnommé dans le milieu, compte aussi à son actif trois titres de champion de Belgique, deux aux Pays-Bas, deux sacres en EHL (l’équivalent de la Champions League, NDLR). Du côté de l’équipe nationale, il fut également de tous les récents succès, avec deux participations aux JO et une médaille d’argent à Rio, un titre de champion d’Europe et un autre du monde. Voilà pour le CV, probablement le plus conséquent des sportifs belges en activité aujourd’hui.

"J’ai la chance d’avoir la banane à chaque fois que je me lève le matin pour mettre mon équipement et me prendre des balles tirées à 200km/h " Vincent Vanasch Gardien des Red Lions

Le sportif a trouvé deux heures jeudi matin dans son horaire surchargé pour évoquer son parcours et ce que cela signifie aujourd’hui d’être un pro du hockey en Belgique. Le rendez-vous est fixé au bar d’un hôtel à Evere, à deux pas de chez lui et du White Star, le club où il a commencé à fouler les terrains synthétiques. "C’était le plus simple pour discuter, mais je ne dors pas ici", prévient directement le joueur en rigolant. "Je passe trop de temps dans les hôtels pour le moment."

Le dernier séjour date du début d’année avec un voyage de cinq semaines avec les Red Lions lors d’une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Forcément pas pour y faire le touriste, mais pour enchaîner les matches de Pro League. Depuis son retour, le planning est tout aussi costaud: entraînement en équipe nationale du lundi au jeudi, en club le vendredi, repos le samedi et match le dimanche. Depuis plus d’une décennie, le programme est lourd, mais pas encore assez pour le pousser à déposer les gants et le casque. "J’ai la chance d’avoir la banane à chaque fois que je me lève le matin pour mettre mon équipement et me prendre des balles tirées à 200 km/h", rit le joueur.

Vue en plein écran Vincent Vanasch défend les cages de l'équipe nationale de hockey depuis plus de dix ans. ©Photo News

Dans quelques mois, les costauds qui le canarderont à longueur d’entraînement seront différents. "Je vais quitter le Watducks pour Cologne où j’ai signé pour les quatre prochaines saisons", précise le gardien de 32 ans. Malgré son palmarès à rallonge, le joueur n’est pas encore rassasié. "J’avais besoin d’un nouveau challenge. J’y vais pour gagner le championnat et un nouveau titre en EHL. Aucun joueur n’est parvenu à remporter trois fois le titre dans trois clubs différents." Le pari est lancé. Tout comme celui de revenir avec une médaille d’or de Tokyo, dans quelques mois. "On voulait une médaille à Rio, aujourd’hui je ne signerais plus simplement pour un top 3. On veut l’or", explique le gardien.

Et après? Encore du hockey. Au moins jusqu'à Paris en 2024, si son corps est d’accord avec le principe. "Personne ne se demande pourquoi Federer ou Nadal ne s’arrêtent pas alors qu’ils ont tout gagné. J’espère donc encore continuer." Aucune prétention dans sa voix posée, il sait simplement ce qu’il veut.

Neuf ans pour un diplôme

C’est d’ailleurs aussi le cas en dehors du terrain. En témoigne son diplôme de kiné, qu’il a mis neuf ans à obtenir. "J’ai fait toutes mes années en deux ans et une pause complète avant Rio pour préparer les Jeux. C’était très difficile psychologiquement. Surtout quand j’étais en 2e et que ceux avec qui j’avais commencé entamaient leur carrière", explique le gardien. À l’époque, le hockey n’avait pas le succès actuel. "Ce n’était donc pas simple. J’étais juste dispensé des travaux pratiques, mais c’était impossible de déplacer les examens. À cause des tournois, j’avais donc souvent des secondes sessions", explique le joueur qui devait faire aussi avec une certaine réticence du monde académique face à ses ambitions sportives.

"J’avais certains professeurs qui me disaient que ce n’était pas possible de combiner les deux et me sanctionnaient quand je ne venais pas. Aujourd’hui, ce sont parfois les mêmes qui m’envoient des messages pour me féliciter après une victoire", explique Vincent Vanasch. "J’en profite du coup pour leur rappeler leur position à l’époque. L’idée est simplement qu’ils ne refassent plus la même erreur avec les jeunes aujourd’hui."

"C’était indispensable pour moi d’avoir un diplôme. Je suis joueur professionnel mais ce n’est pas comme si j’allais m’acheter une maison et une belle voiture au lendemain de ma retraite sportive" Vincent Vanasch

Diplômé en 2017, il n’a encore jamais pratiqué. "Mais c’était indispensable pour moi d’avoir un diplôme. Je suis joueur professionnel, mais ce n’est pas comme si j’allais m’acheter une maison et une belle voiture au lendemain de ma retraite sportive. Une fois que tout sera terminé, je serai kiné", explique-t-il. Federer revient dans la discussion. Le génie helvète deviendra prochainement milliardaire. Il sera le quatrième sportif dans l’histoire à franchir la barre des dix chiffres alignés sur le compte en banque. Vincent Vanasch se marre une nouvelle fois. "On en est très loin. Mais ce que j’envie le plus chez les autres sportifs comme lui ou les footballeurs, c’est de jouer dans des énormes stades", explique-t-il.

Le joueur ne se plaint pas de sa situation financière. Aujourd’hui, son club et la fédération lui paient un salaire. Récemment, Marc Coudron, le président de la fédération, avait expliqué qu’un Red Lion touchait entre 1.200 et 2.000 euros brut par mois, suivant son statut. À cela, Vanasch peut aussi désormais ajouter du sponsoring. Le gardien est, avec Tom Boon, l’une des exceptions du hockey belge. Il est l’un des seuls à compter sur un agent qui parvient à vendre son image individuelle aux marques.

25.000 dollars En 2017, le gardien belge a été payé 25.000 dollars pour jouer six semaines en Inde.

"Ce n’était pas simple au début. Il y a dix ans, nous n’avions pas d’histoire et donc rien à proposer aux annonceurs." Les choses ont néanmoins pris une autre dimension avec les succès acquis sur le terrain. "Désormais, il m’arrive d’être directement contacté par des marques", assure-t-il. Le joueur prête son image à une marque de hockey, une de voiture et une autre de conseil en management. "Mais je gagnerais mieux ma vie en m’installant déjà comme kiné", avoue-t-il. Son transfert à Cologne ne devrait pas le rendre beaucoup plus riche. "Je continuerai à vivre en Belgique, donc il faudra en plus tenir compte des déplacements", précise-t-il.

Son aura lui a toutefois permis d’empocher quelques jolies sommes ponctuellement, comme en 2017 où, durant la trêve hivernale, il fut engagé pour aller jouer en Inde. Durant plusieurs années, de richissimes propriétaires de clubs indiens se sont fait plaisir en recrutant les meilleurs joueurs du monde pour un championnat express de six semaines. Vincent Vanasch a tenté l’expérience une fois, en remplaçant un gardien en dernière minute pour 25.000 dollars.

Intérêt du monde entrepreneurial

"Je gagnerais mieux ma vie en m’installant déjà comme kiné" Vincent Vanasch

Récemment, le hockeyeur s’est également trouvé une nouvelle activité en troquant ses protections pour le costume cravate et les conférences en entreprise. "On nous demande de plus en plus de venir parler de notre parcours et de faire des liens avec le monde de l’entreprise", explique Vincent Vanasch qui imagine doucement sa vie lorsqu’il ne défendra plus les cages de son équipe. "Je ne stopperai pas tout du jour au lendemain. Je me verrais bien coacher. Avec tout ce que j’ai appris, ce serait bête de ne pas transmettre ce que je connais", explique-t-il. Il continuera surement aussi à tâter la balle. "Mais comme avant-centre, comme quand j’étais petit, avec mes potes", se marre le gardien.

Le meilleur gardien du monde semble effectivement assez légitime pour parler hockey. Son statut de référence ne fut toutefois pas toujours aussi limpide. "Je n’ai pas joué dans les équipes nationales jeunes et j’ai même pensé arrêter à 20 ans, lors d’une mauvaise saison. Je ne trouvais pas l’équilibre entre mes études et le hockey. Finalement, je ne m’en sortais ni dans l’un ni dans l’autre."

