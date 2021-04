Tir de barrage politique contre la Super League

Des responsables politiques au plus haut niveau dénoncent le projet de Super League, jugé contraire aux intérêts des supporters, voire aux valeurs européennes.

Le projet de Super League européenne, réunissant seulement les meilleurs clubs de football, a provoqué de vives réactions jusqu’au plus haut niveau politique. À Paris, l’Élysée a dénoncé un projet "menaçant le principe de solidarité et le mérite sportif" et a salué la position des clubs français de refuser d'y participer. À Londres, le Premier ministre britannique a fait savoir qu'il tentera d'empêcher le projet, estimant que ce n'est une bonne nouvelle ni pour les fans ni pour le football. "Nous allons voir tout ce que nous pouvons faire [...] pour nous assurer que ça n'avance pas dans la direction proposée", a-t-il assuré.