Tohu-bohu chez Nike, éclaboussé par un scandale de dopage

Selon ces e-mails saisis par l'American Arbitration Associations, Parker et d'autres cadres officiels de Nike auraient été mis au courant à diverses occasions entre 2009 et 2011 d'expériences médicales menées dans le but de déterminer les effets de drogues dopantes et la quantité de substances qui pouvaient être utilisées par les athlètes sans être détectées, selon le New York Times.