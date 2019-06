Toronto sur le toit de la NBA pour la première fois de son histoire

Cette victoire aux dépens des doubles tenants du titre et grands favoris de Golden State est aussi symbolique parce qu’elle offre au Canada son premier titre dans la grande ligue. Ajoutée en 1995 et aujourd’hui seule représentante du voisin des Etats-Unis dans la NBA, la franchise rompt définitivement avec son image de "petit marché" et se hisse parmi les équipes les plus populaires au monde.