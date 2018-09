Un agent de joueurs de foot s'oppose à la règle des six Belges

Daniele Striani, un agent de joueurs de football, a introduit une action contre l’Union belge de football devant le tribunal de commerce. Il conteste la validité de la règle dite des "joueurs formés localement" qui prévoit que les clubs de D1 alignent sur chaque feuille de match au moins six joueurs formés en Belgique. Pour l’agent, il s’agit d’une règle contraire à la libre circulation des personnes.

Si le tribunal de commerce francophone de Bruxelles suit la thèse exposée hier matin par les avocats de Daniele Striani, un agent de joueurs de football, c’est une jolie petite bombe qui pourrait être placée sur les pelouses des terrains du royaume. L’agent, défendu par les avocats Martin Hissel et Jean-Louis Dupont, conteste la légalité de la règle dite des joueurs formés localement (JFL). Concrètement, en 2011, l’Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA) a inclus dans son règlement des dispositions imposant aux clubs de mettre sous contrat et de faire figurer sur la feuille de match un certain nombre de joueurs "formés localement", a plaidé hier matin Martin Hissel. Les clubs belges de division 1 sont donc tenus de mentionner sur la feuille de match un minimum de 6 joueurs formés par un club belge.

Daniele Striani conteste la légalité de cette décision, estimant que son activité est sérieusement entravée par cette décision. En effet, ont plaidé ses avocats, cette mesure entraînerait de facto l’échec de pourparlers et la non-signature d’un contrat pour certains joueurs formés à l’étranger. Aux côtés de l’agent, on retrouve sa société Mad Management et Zachée Moukoum Ndedi, présenté comme un joueur de football professionnel de nationalité camerounaise qui aurait subi les conséquences négatives de cette règle.

Transactions à la baisse

"Le règlement de l’Union belge entrave l’accès des joueurs au marché." martin hissel avocat de daniele striani

"Ce règlement fait manquer des affaires à mon client", a plaidé Martin Hissel, expliquant que si les joueurs étaient tout de même repris dans les équipes, le règlement décrié leur permettait de revoir à la baisse la rémunération des joueurs. "Et comme les rémunérations des agents dépendent du prix du contrat, mécaniquement, les effets du règlement se répercutent sur les activités des agents", a encore expliqué l’avocat de l’agent. Pour ce dernier, ce règlement de l’Union belge entrave l’accès des joueurs au marché et tire le nombre et la valeur des transactions à la baisse. Au nom de la libre circulation des travailleurs et de la libre circulation des prestations de services, les avocats de l’agent de joueurs ont demandé au tribunal de condamner l’Union belge à lui verser 1 euro provisionnel à titre de réparation et à interdire le règlement contesté.

Incompétence

De l’autre côté de la barre, Audry Stevenart, le conseil de l’Union belge, a présenté une autre version du dossier. Il s’est d’abord employé à démontrer l’incompétence du tribunal de commerce n’ayant qu’à traiter d’affaires entre commerçants. Or, comme l’a rappelé l’avocat de l’Union, celle-ci n’est qu’une association de fait dont la gestion a été confiée à une ASBL. Pour lui, le dossier devrait être traité par le tribunal de première instance.