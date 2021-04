Un ballon d'oxygène de 25 millions d'euros pour le RSC Anderlecht

Sportivement, le RSC Anderlecht a repris du poil de la bête, après sa qualification inespérée il y a quelques semaines encore pour les Playoffs . Financièrement aussi, le club le plus titré du Royaume a besoin d'un sérieux coup de fouet. Le club est virtuellement en faillite avec une dette abyssale de 116,7 millions d'euros.

Après un an de blocage en raison d'un désaccord profond entre le camp de Marc Coucke, ex-président, mais toujours propriétaire du club, et les petits actionnaires historiques que sont les Verschueren et les Vanden Stock, le conseil d'administration est parvenu à un accord ce mercredi soir.