Un hockeyeur d'élite sur le terrain de l'entreprise

Transformation digitale

Sander a déjà foulé le terrain de l’entreprise et a décroché récemment son diplôme de master en informatique. Il vit à Londres où il a créé une start-up qui rencontre un certain succès. Dans plusieurs pays, dont la Belgique, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, il a mis en place un système permettant aux diplomates de récupérer automatiquement leur TVA. " Ce qui leur évite de devoir gérer 50.000 tickets de caisse. "

Appliquer la recette des Red Lions

Selon Manu, le succès des Red Lions s’explique d’abord par la mise en place d’un encadrement professionnel. Cette décision a été prise il y a dix ans avec l’engagement du Néerlandais Bert Wentink. "Il a construit une structure autour de l’équipe de hockey, avec des programmes professionnels, un coach physique, un accompagnement psychologique, etc.", explique Manu. La mentalité des joueurs a changé également. "Un an avant les Jeux à Rio, nous avons choisi de tout abandonner pour le hockey. Pour certains, c’était leur emploi, pour d’autres leurs études. Et fini de boire de la bière et de manger des frites après les matchs. On les a remplacés par des shakes de récupération. Et les jours de repos sont devenus de vraies journées de détente. Ensuite, le rêve a commencé à se réaliser. Les victoires se sont enchaînées jusqu’à aujourd’hui. Nous sommes la première équipe qui, en Belgique, réussit à engranger autant de trophées internationaux de manière consistante", souligne Manu.