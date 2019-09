Un mercato de tous les records en Belgique

La fenêtre estivale des transferts s'est refermée lundi soir à minuit pour les clubs européens. La Pro League a réalisé le plus grand mercato de son histoire en termes de dépenses et d'achats.

C'est du jamais vu. Jamais les clubs belges n'ont autant vendu et acheté que durant ce mercato. Avec 144,70 millions d'euros d'achats et 225 millions de ventes , la Pro League établit un nouveau record à 80,3 millions d'euros de balance positive, selon le site allemand spécialisé transfermarkt.com.

Le Brugeois Wesley a été vendu à Aston Villa pour 25 millions d'euros , à 1,2 million d'euros du record de la plus grosse vente du championnat détenu par Youri Tielemans lors de son transfert d'Anderlecht à Monaco en 2018 (26,2 millions €).

Retours au bercail

Lire plus

Ce mercato fut également marqué par le retour au bercail d'anciennes gloires du championnat. Ainsi Vincent Kompany et Nacer Chadli ont rejoint Anderlecht, Steven Defour et Kevin Mirallas ont signé à l'Antwerp et Simon Mignollet est arrivé à Bruges.