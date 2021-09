Un mercato étrange et fou, affecté par le coronavirus

Les deux plus grandes stars qui changent de club, un Belge devenu le joueur le plus cher de l’histoire, des vedettes qui quittent leur club gratuitement…: le mercato estival a fait sauter tous les verrous.

Le traditionnel mercato footballistique a fermé ses portes. Un mercato bizarre, marqué à la fois par des départs fracassants, des sommes folles et une avalanche de prêts. La crise sanitaire est passée par là.

Si les deux principales stars de la planète foot, Messi et Ronaldo, ont changé de crèmerie, elles n’ont pas entraîné – salaires mis à part – de dépenses folles de la part de leur club acquéreur, le PSG et Manchester United. D’abord, parce que Barcelone, surendetté, n’a pas reconduit le contrat de Messi; le joueur était donc libre de partir. Ensuite, parce que les deux cadors ne sont plus tout jeunes: Messi a 34 ans et Ronaldo 36. "ManU" a tout de même lâché 15 millions pour acheter ce dernier à la Juventus. Montant qui pourrait être vite amorti par la vente de maillots à son nom.

Plombés par la crise sanitaire, beaucoup de clubs n’ont donc pas d’autre choix que de laisser filer leurs meilleurs éléments.

Transferts libres

L’incapacité des clubs à prolonger le contrat de leurs meilleurs éléments, de plus en plus gourmands, est marquante. On a évoqué le cas Messi. Mais il n’est pas le seul.

Le PSG, encore lui, a acquis le gardien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma gratuitement alors qu’il n’a que 22 ans et qu’il fut un des principaux artisans de la victoire de l’Italie au dernier Euro. Il a aussi mis la main sans bourse délier sur le vétéran Sergio Ramos, ancien taulier du Real Madrid, et sur le néerlandais Wijnaldum, issu de Liverpool. Bien vu. Idem pour le centre-avant de l’équipe des Pays-Bas Memphis Depay que Lyon n’a pu retenir et qui est parti à Barcelone. Tout comme le pourtant florissant – mais très raisonnable – Bayern de Munich qui n’a pas voulu jouer la surenchère avec son défenseur vedette David Alaba. En fin de contrat, il est parti gratuitement au Real Madrid qui lui a offert un pont d’or: près de 18 millions de prime à la signature et un salaire annuel de 20 millions!

Locations

Plombés par la crise sanitaire, beaucoup de clubs n’ont donc pas d’autre choix que de laisser filer leurs meilleurs éléments, se disant qu’il est inutile de tenter de conserver des joueurs qui ont des envies d’ailleurs. Ou de louer des joueurs excédentaires à d’autres clubs, faute de pouvoir les acquérir. D’après l’UEFA, la pandémie devrait, en effet, coûter 8 milliards aux clubs européens sur deux saisons. En outre, d’après un rapport de la Fifa, le mercato a brutalement reculé avec la crise. Il a brassé 6,2 milliards en 2019, mais "seulement" 4,8 milliards en 2020.

Malgré tout, certaines grosses écuries continuent à dépenser sans compter, défiant les règles du fair-play financier. Détenu par le fonds souverain d’Abu Dhabi, Manchester City s'est offert les services de Jack Grealish pour 117 millions d'euros tandis que le Diable rouge Romelu Lukaku a effectué moyennant 115 millions, un retour tonitruant à Chelsea (propriété de l’oligarque Roman Abramovitch) devenant en transferts cumulés le jouer le plus cher de l’histoire (325 millions).

23,4 millions d'euros Les clubs belges font globalement partie des bons élèves avec une balance positive: ils ont dépensé 114,6 millions mais en ont récolté 138.