Un nouveau projet de Marc Coucke pour Durbuy?

L'homme d'affaires flamand Marc Coucke ne manque pas d'idées pour Durbuy: parc d'aventure, golf, restaurant, ligne téléphérique, organisation d'un rallye automobile... Avec la commune, il réfléchit aujourd'hui à un nouveau projet. Et si Durbuy accueillait un vaste domaine sportif.

Il a donc mis sur la table un projet de construction d'une dizaine de terrains, dont des terrains synthétiques, et des logements. Le site pourrait, d'ici deux trois ans, offrir un lieu d'entraînement aux clubs locaux et aux jeunes, et pourquoi pas devenir un haut lieu de stage pour les clubs réputés, lit-on dans "Vers l'Avenir".