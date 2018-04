Un vent côtier souffle à Anderlecht

Le Sporting de Charleroi s’est refait un nom en Belgique et plus vite que prévu dans son plan stratégique. Grand artisan de la redynamisation des Zèbres, Mehdi Bayat insiste sur la réussite collective et sur le renouveau de toute une région. Les choses ont été vite et il s’agit déjà de penser au prochain chapitre.