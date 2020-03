Vent de football panique dans le monde du sport

Les annulations et reports de compétitions sportives se succèdent. Certains agitent même le spectre du report de l'Euro de football voire des JO de Tokyo.

Ainsi, après avoir joué au village gaulois en Europe, la Pro League a finalement décidé de faire jouer tous les matchs de championnat de foot du week-end prochain à huis clos et de reporter la finale de la Coupe de Belgique programmée le 22 mars.

Mais le pire reste peut-être à venir. On songe évidemment aux deux grands événement de l’année : l’Euro 2020 de foot et les Jeux Olympiques . Alors que plusieurs rencontres de Coupe d’Europe se sont jouées à huis clos ou ont été postposées, que plusieurs grands championnats ont été mis en veilleuse ou se déroulent devant des tribunes vides, l’UEFA n’a convoqué que pour mardi prochain ses 55 fédérations pour une réunion en vidéoconférence pour faire le point.

Selon le journal L’Equipe, l’UEFA devrait annoncer la suspension provisoire de la Ligue des champions et de l’Europa League et, surtout, le report de l'Euro en 2021. Objectif : pouvoir mener à leur terme les deux coupes européennes sans être bloqué par les dates de l'Euro 2020, prévu du 12 juin au 12 juillet.

Douze pays touchés

Cet Euro doit se dérouler exceptionnellement dans 12 pays , dont l’Italie. Tous sont touchés par le coronavirus. L’impact économique serait considérable, car il n’est pas dit qu’un report à une date ultérieure permettrait de compenser le manque à gagner. A titre d’exemple, les retombées économiques de l’Euro 2016 ont atteint plus de 1,2 milliard d’euros pour la France, pays organisateur.

"Nos sponsors sont des partenaires compréhensifs et les JO ne sont pas le seul moment où ils peuvent bénéficier de l’image des athlètes."

Selon l’institut Capital Economics, l'impact d'une annulation serait limité car le gros des investissements a déjà été réalisé et a donc plutôt contribué au PIB national ces dernières années. Une annulation serait en revanche un coup dur pour le tourisme (600.000 visiteurs sont attendus) et la consommation en général qui sont déjà en crise. Les économistes de Nomura prévoient une contraction de 0,7% du PIB cette année, qui pourrait même atteindre 1,5% si les JO étaient annulés.

"Contrairement au Brésil il y a quatre ans, le Japon est prêt, c’est déjà ça, tente de se rassurer Philippe Vander Putten, CEO du Comité olympique belge (COIB) ; le problème c’est au niveau sportif ; on a des athlètes qui doivent encore se qualifier pour les JO, or les compétitions sont suspendues ou annulées." Le COIB a en outre dû supprimer un gros événement qui aurait dû réunir mardi prochain un millier de personnes (sponsors, sportifs, officiels….) et rapporter du sponsoring supplémentaire.