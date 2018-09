Vers un derby liégeois pour le marché de l'assistance vidéo "2.0"

Intelligence artificielle

Filiale du groupe liégeois Deltatec, bureau d’études technologique spécialisé dans les technologies vidéo et actif tant dans l’industrie et le spatial que l’audiovisuel (65 personnes, plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires), Deltacast s’est spécialisée dans les outils graphiques pour la production télévisée, essentiellement dans le monde du sport qui représente 90% de ses activités, le solde venant d’émissions de studio comme le jeu "71" diffusé sur RTL. "Nous sommes présents dans une vingtaine de compétitions comme les championnats belge, allemand, italien, portugais et chinois, la Ligue des champions asiatique, etc.", commente son directeur commercial Erik Kampmann. En Belgique, Deltacast fournit son savoir-faire aux opérateurs télécoms détenteurs de droits – Proximus et Voo – et aux chaînes de télé RTBF et RTL auxquelles elle fournit différentes incrustations (distance parcourue par un joueur, distance entre le coup franc et le but, hors-jeu, palettes…).