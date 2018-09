Wembley sur le point d'être vendu

Réserves

Au-delà de la transaction financière, cette opération a suscité certaines réserves chez les puristes. Surnommé "The Home of Nation", Wembley et ses 90.000 places sont beaucoup plus qu’un simple stade de football. Depuis 1923, aucun autre site n’a mieux permis au peuple de faire corps avec la nation, que ce soit lors des matchs de l’équipe nationale, lors des finales de cup, ou lors des concert des plus grands artistes de la pop britannique (David Bowie, Paul McCartney, Elton John, Queen, George Michael, les Rolling Stones, Muse, Adele, ou Ed Sheeran).