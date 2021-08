Adidas vend Reebok à Authentic Brands Group

Adidas avait racheté Reebok, américaine depuis les années 1980, pour un peu plus de trois milliards d'euros en 2006 . À l'époque, l'équipementier était en perte de vitesse et le groupe allemand pensait flairer une bonne affaire pour rattraper le cyclope Nike , devenu le numéro 1 mondial incontesté des articles de sport.

L'acquisition ne va cependant pas s'avérer le succès attendu. L'image de Reebok n'a jamais repris son éclat des 80's et sa mue en spécialiste de l'aérobic et du fitness féminin a également déçu le siège bavarois du groupe. En 2019, Reebok ne représentait que 7% du chiffre d'affaires d'Adidas.

Qualifiée par le quotidien Die Welt de "plus gros et plus mauvais investissement" de l'histoire du groupe, Reebok avait quitté le périmètre d'activité du groupe en début d'année. Elle rejoint le portefeuille d'Authentic Brands Group. Le holding new-yorkais gère notamment les marques de mode JCPenney, Forever21 et Brooks Brothers, et possède le magazine Sports Illustrated.