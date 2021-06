Algorithmes et "Wikipedia du foot" pour fixer la valorisation des joueurs

Des compétitions comme l’Euro sont l’occasion pour des joueurs d’attirer l’attention des grands clubs. Mais comment mesurer leur valeur financière?

Rendez-vous des stars du ballon rond, l’Euro est aussi l’occasion pour des footballeurs moins réputés de se mettre en vitrine auprès de grandes écuries. Mais comment les clubs parviennent-ils à déterminer leur valeur financière? Il y a loi de l’offre et de la demande, bien entendu. Mais aussi des outils d’aide à la décision.

À commencer par l’incontournable Transfermarkt. Crée il y a une vingtaine d’années par Matthias Seidel, un fan du club allemand du Werder Brême frustré de ne pas trouver assez d’infos sur son club, cette plateforme est une mine d’or avec près de 850.000 joueurs répertoriés, 80.000 clubs, près de 1.700 compétitions suivies dans plus de 100 pays. Le tout accessible gratuitement dans une quinzaine de langues. Le site, qui compte un milliard de pages vues par mois est financé par la publicité et par du contenu "premium" pour les agents de joueurs. Le géant allemand des médias Axel Springer a flairé l'affaire, et en détient aujourd'hui 51% des parts.

La sagesse de la communauté

"Transfermarkt n'utilise pas d'algorithme, mais s'en remet à la sagesse de la communauté, en s’appuyant sur un certain nombre de spécialistes." Bart Tamsyn Responsable de Transfermarkt pour les marchés belge et néerlandais.

Transfermarkt fonctionne un peu comme Wikipedia. Les données sont fournies par la communauté des utilisateurs: de simples passionnés, des proches du terrain, des professionnels, sur base de leurs propres informations (même si les rumeurs fantaisistes sont légion dans le secteur)... Cela va du nombre de buts marqués à l’âge du joueur en passant par ses passes décisives, la durée de son contrat, son salaire, la puissance financière du club où il joue, ses antécédents disciplinaires et médicaux, etc.

Ces données permettent à la communauté d’établir sa valeur financière, sous la supervision d’un coordinateur local. "Transfermarkt n'utilise donc pas d'algorithme, mais s'en remet à la sagesse de la communauté, en s’appuyant sur un certain nombre de spécialistes", résume Bart Tamsyn, responsable pour les marchés belge et néerlandais. Une manière d’objectiver les données. L’objectif n'est donc pas de prédire un prix de transfert, mais plutôt une valeur attendue d'un joueur sur un marché libre, les données étant mises à jour deux fois par saison.

40 millions d'euros La valeur d’Eden Hazard a chuté de 100 à 40 millions au cours des deux dernières années.

Résultat: la valeur d’Eden Hazard a chuté de 100 à 40 millions en à peine deux ans, période durant laquelle il a passé plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain. Quant au noyau des Diables Rouges, il arrive seulement à la 7e place des 24 équipes alignées à l’Euro, car ses joueurs sont plutôt âgés.

A priori empirique, la méthode Transfermarkt est devenue la référence sur le marché que ce soit auprès des pros (clubs, agents, joueurs…), des fans, des médias ou des sponsors. Ses collaborateurs (environ 70 personnes) sont les premières étonnées de ce succès. "C’est utilisé un peu par tout le monde, y compris par les grands clubs", glisse Sébastien Ledure, avocat spécialisé en droit du sport dont le cabinet, Cresta, conseille des stars comme Lukaku, Depay ou De Jong. "Il faut reconnaître que les valeurs renseignées collent souvent avec celles des indemnités de transfert. De là à dire que c’est un outil 100% fiable, il y a de la marge." D’après lui, ces données sont aussi souvent utilisées dans les dossiers de revente de clubs pour évaluer la valeur de leur effectif.

"D’après mon expérience, les valeurs ne sont pas vraiment correctes", estime par contre l’agent Stijn Francis. Celui qui défend les intérêts des Diables Rouges Alderweireld, Mertens et Boyata, souligne qu’il utilise surtout Transfermarkt à des fins de communication "pour confirmer que l’on travaille avec certains joueurs". De son côté, le site d’investigation Follow The Money estime que plus de la moitié des valeurs de marché estimées par Transfermarkt sont inférieures au prix de vente réel.

La puissance des algorithmes

À côté de Transfermarkt, l’Observatoire du football, un groupe de recherches faisant partie du Centre international d'étude du sport à Neuchâtel (CIES), en Suisse, a développé il y a une dizaine d’années une méthode scientifique pour estimer la valeur des transferts des footballeurs. Cet algorithme qui reprend grosso modo les mêmes critères d’analyse, est apparemment fiable puisque, d’après ses concepteurs, dans plus de 80% des cas il y a une corrélation entre sommes payées et estimées. Chiffre qui monte à 85% si on inclut parmi les critères la puissance financière du club recruteur. Seul souci: le modèle ne porte que sur les clubs appartenant aux cinq grands championnats européens.

Le Français Kylian Mbappé est le joueur le mieux valorisé par l'outil KPMG.

Et puis, il y a la méthodologie développée par la firme d’audit KPMG. Baptisé KPMG Player Valuation, cet algorithme détermine la valeur des joueurs issus de douze championnats (les cinq grands européens + les championnats belge, néerlandais portugais, brésilien, etc.). Là aussi, les critères d’analyse sont assez comparables avec une évaluation spécifique en fonction de la position sur le terrain (tacles pour un défenseur, occasion et buts pour un attaquant...). Autre atout, le recours à Wyscout, un outil d’analyse des performances des joueurs et des mises à jour cinq fois par saison.

Reste que les résultats fournis par ces différents outils peuvent diverger assez fortement (voir notre infographie). Si on prend le top 11 des joueurs les plus bankables alignés à l’Euro sur base de l'outil KPMG, l’Anglais Phil Foden est évalué aux alentours de 80-90 millions par ce dernier et Transfermarkt, mais deux fois plus par l’Observatoire du football. À l’inverse, le leader du classement, l’attaquant français Kylian Mbappé, est nettement mieux valorisé par KPMG que par l’algorithme de l’Observatoire du football. Bref, pour paraphraser un cliché maintes fois rabâché par le milieu: le football n’est pas une science exacte.