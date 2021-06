Annuler les Jeux olympiques, un piège politique et financier pour Tokyo

Alors que le Japon peine à s’extirper d’une quatrième vague de Covid-19, la question de l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo se fait de plus en plus prégnante. Le renoncement aux JO coûterait cher politiquement et économiquement aux parties prenantes. Certains pensent pourtant qu’il pourrait coûter moins cher que leur maintien.

L’état d’urgence en place dans neuf des 47 départements du Japon, dont Tokyo, a été prolongé lundi 31 mai. Si la baisse du nombre quotidien de contaminations – 2.877 le 30 mai contre 4.044 le 23 - amorcée à la mi-mai se confirme, l’ensemble de ce qui reste des "recommandations" de fermeture des cafés et restaurants et de réduction des déplacements, pourraient être levées le 20 juin.

Le succès de cette politique associé aux progrès d’une campagne de vaccinations encore balbutiante – seulement 6,41% de la population avaient reçu une première injection le 31 mai – allégerait la pression sur les Jeux olympiques de Tokyo, dont la cérémonie d’ouverture est programmée le 23 juillet.

L’hypothèse reste pourtant au conditionnel tant la pandémie de Covid-19 fait peser d’incertitudes sur la tenue de l’événement sportif planétaire, et alimente de vifs débats sur une annulation, et ses conséquences politiques et économiques. Le Premier ministre Yoshihide Suga, a maintenu le 28 mai sa détermination à les organiser, jugeant même «possible» d’avoir des spectateurs pendant les épreuves. Les organisateurs ont interdit le public étranger, mais pourraient accepter du public japonais, à condition qu’il soit vacciné ou testé négatif. Ils comptent aussi sur la vaccination d’au moins 80% des 80.000 athlètes et membres des délégations devant participer aux Jeux pour des «JO sûrs».

«Tout le monde dans la communauté olympique doit faire des sacrifices» pour les Jeux olympiques. Thomas Bach Président du Comité international olympique

Le Comité international olympique (CIO) continue d’y croire. Dick Pound, l’un de ses membres, martèle que les Jeux auraient lieu «sauf Armageddon». Le responsable de la coordination des JO, John Coates, pense qu’ils peuvent se dérouler même en période d’état d’urgence. Quant au président du CIO, Thomas Bach, il considère que «tout le monde dans la communauté olympique doit faire des sacrifices» pour les Jeux olympiques.

Nouveaux variants

Pas de quoi rassurer les Japonais, qui restent à plus de 60% favorables à un report ou une annulation de l’événement et s’inquiètent de la mobilisation de personnel médical pour les Jeux, au détriment de la population en période de pandémie, même si le Covid-19 n’a contaminé «que» 746.000 personnes et fait «seulement» 13.000 morts.

Naoto Ueyama, président de l’Union des médecins japonais, redoute l’apparition d’un «nouveau variant à la suite des Jeux olympiques». Les associations médicales expriment leurs réserves alors que les services hospitaliers saturent face à l’afflux des malades graves. Le grand quotidien de centre gauche Asahi, pourtant partenaire des JO, a publié le 26 mai un éditorial titré: «Premier ministre Suga, annulez les Jeux olympiques cet été». Certaines villes ayant accepté de recevoir des athlètes étrangers pour leur entraînement se rétractent aujourd’hui.

Selon le contrat signé, à l’exception d’une guerre, d’une instabilité politique dans le pays hôte ou de «risques raisonnables» pesant sur la santé des participants, rien ne doit empêcher les Jeux d’avoir lieu.

La vigueur des débats tient aux enjeux d’une annulation, que seul peut décider le CIO, selon l’accord passé avec Tokyo, la ville hôte. Selon le contrat signé, à l’exception d’une guerre, d’une instabilité politique dans le pays hôte ou de "risques raisonnables" pesant sur la santé des participants, rien ne doit empêcher les Jeux d’avoir lieu.

Pour le Japon, la question relève en partie du politique. L’archipel tient à honorer ses engagements et ne veut pas raviver le souvenir des JO de Tokyo de 1940, annulés en raison de la Seconde Guerre mondiale. Il craint de perdre la face vis-à-vis de la Chine qui accueille début 2022 les JO d’hiver. Yoshihide Suga y joue également son avenir à la tête du gouvernement, car des législatives doivent avoir lieu au plus tard en octobre et il compte sur le succès des JO pour les gagner.

L’entêtement des parties prenantes tient aussi et surtout aux intérêts financiers en jeu. Le coût des JO s’établit officiellement à 12,6 milliards d’euros, dont plus de la moitié d’investissements publics dans des sites permanents. Les sponsors y ont investi 2,7 milliards d’euros.

L’annulation assécherait les revenus de l’ensemble des parties prenantes, à commencer par le CIO, qui tirent 73% de ses ressources des droits de retransmission des JO, estimés à 1,2 milliard d’euros pour Tokyo. Il faudrait sans doute les rembourser. Le comité, qui dispose de réserves dépassant les 800 millions d’euros, devrait aussi négocier d’éventuels remboursements de ses partenaires, Coca-Cola, Samsung ou encore Alibaba, du programme de parrainage mondial connu sous le nom de The Olympic Partners (TOP).

Depuis les jeux de Turin de 2006, le CIO est assuré contre le risque d’annulation. «Mais on ne sait pas si sa police est restée au montant d’origine, d’environ 737 millions d’euros, ou a été abaissée» à mesure que les réserves de l’instance gonflaient, explique Patrick Vajda, président de XAW Sports, spécialisé dans la couverture d’événements sportifs.

De l’avis général, une annulation ne devrait pas menacer le CIO financièrement. Il aurait en revanche des conséquences désastreuses pour l’ensemble du milieu sportif, puisqu’il finance les comités nationaux olympiques et les fédérations internationales aujourd’hui fragilisées par la pandémie.

Lourde facture financière pour le Japon

Pour Tokyo et le Japon, la facture s’annonce à l’inverse particulièrement lourde. Le comité d’organisation Tokyo 2020, qui a déjà tiré un trait sur les 700 millions d’euros de billetterie, devrait sans doute rembourser une partie de montants octroyés par les sponsors et de la contribution du CIO. Cette contribution a été fixée à 1,1 milliard d’euros, dont 700 millions comme part des recettes télévisuelles mondiales et 410 millions issus du programme TOP. Ce remboursement s’ajouterait à ce que doit contractuellement Tokyo 2020 au CIO, à savoir, par exemple, 7,5% des versements des sponsors au Japon ou 1% des revenus de la vente des timbres émis à l’occasion des JO, soit un total estimé à 205 millions d’euros.

Pour le pays, selon un calcul dévoilé le 25 mai par l’institut de recherche Nomura, renoncer aux Jeux coûterait environ 1.810 milliards de yens (17 milliards de dollars).

«Même si les Jeux sont annulés, la perte économique sera moindre qu’un nouvel état d’urgence.» Takahide Kiuchi Economiste

Paradoxalement, l’institut estime qu’une annulation pourrait coûter moins cher au Japon. Nomura redoute en effet l’impact d’un nouvel état d’urgence imposé pour faire face à une nouvelle vague de contaminations causée par les JO. "Même si les Jeux sont annulés, la perte économique sera moindre qu’un nouvel état d’urgence", estime Takahide Kiuchi, économiste et auteur de l’étude de Nomura, par ailleurs ancien de la Banque du Japon.

Marchés financiers en recul

Un sentiment de plus en plus partagé par les marchés financiers de l’archipel, en repli depuis la mi-mars. L’indice Nikkei a clôturé la séance du 1er juin à 28.860,08 points, bien loin des 30.216 points atteints le 18 mars. Les investisseurs étrangers ont vendu plus de 1.000 milliards de yens (7,5 milliards d’euros) d’actions japonaises en net au cours de la deuxième semaine de mai, soit le plus gros montant depuis mars de l’année dernière.

Les performances s’expliquent en partie par les inquiétudes croissantes alimentées par les risques entourant la tenue des JO en période de pandémie. Si bien que l’option d’une annulation apparaît à certains comme un moindre mal. «De plus en plus d’analystes pensent qu’elle serait préférable pour les marchés financiers japonais, à un risque d’instabilité politique», juge Arihiro Nagata, directeur général des investissements à la banque Sumitomo Mitsui. "Et comme il n’y aura pas de touristes étrangers, les bénéfices économiques seront limités."

"Si le gouvernement décidait d’annuler ou de reporter les Jeux olympiques, il pourrait alors prendre davantage de mesures pour freiner les contaminations, ce qui favoriserait un redémarrage des marchés. Peut-être que le Nikkei pourrait monter jusqu’à 32.000 points", veut croire Soichiro Monji, de chez Nishimura Securities.

De quoi durcir le bras de fer entre opposants et partisans des JO, à un mois et demi de la cérémonie d’ouverture.

Quand la fiction menace de rejoindre le réel Les amateurs de manga aiment à le rappeler: l’annulation des JO de 2020 à Tokyo était prévue. Elle est évoquée dans une adaptation de 1988 de la série culte Akira, de Katsuhiro Otomo. Le film d’animation à l’atmosphère cyberpunk et à la tonalité très anti-système, se déroule en 2019 dans une mégapole appelée "Néo-Tokyo". La ville est bâtie près de l’ancienne capitale, détruite par une explosion ayant déclenché la troisième Guerre mondiale. Un plan du film montre un panneau d’affichage fatigué annonçant les Jeux olympiques de Tokyo dans 147 jours. Des graffitis indiquent: «annulés, annulés». Outre que Katsuhiro Otommo prévoyait des JO à Tokyo en 2020, «le récit se développe d’une manière suggérant que leur annulation ou report paraît inévitable», fait remarquer Kaichiro Morikawa, spécialiste de la pop culture à l’université Meiji. L’image a tellement marqué que, sur les réseaux sociaux, des opposants aux – vrais – JO de Tokyo l’ont détourné pour la coller sur une photo du stade devant accueillir la cérémonie d’ouverture le 23 juillet prochain.