Annuler les JO, un scénario plein d'inconnues

Inédite en temps de paix, une annulation des Jeux olympiques de Tokyo, déjà reportés d'un an en raison de la crise sanitaire, serait un séisme pour le monde sportif, aux conséquences financières difficiles à évaluer .

Qui prendrait la décision?

Formellement, le contrat de ville-hôte signé par les organisateurs japonais réserve cette responsabilité au seul Comité international olympique (CIO). Or ce dernier n'a aucune intention d'annuler. À l'inverse, les appels à jeter l'éponge se multiplient au Japon, où la population est plutôt hostile aux JO. "Entièrement politique, la décision dépend donc à la fois de l'État japonais et de la métropole de Tokyo, quitte à ce que toutes les parties conviennent d'une annonce conjointe avec le CIO, comme pour le report décidé en mars 2020", indique Jean-Loup Chappelet, professeur émérite à l'Université de Lausanne et spécialiste de l'olympisme universitaire.