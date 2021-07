Aux JO, l'engouement pour le skate atteint des sommets...

Puristes conservateurs

La nouvelle compétition a sans doute fait tiquer les plus conservateurs, plus à l'aise avec les spikes et les bonnets de bain que les pantalons larges, casquettes à l'envers et airpods vissés dans les oreilles. Ils ne sont pas les seuls à avoir froncé les sourcils. Car dans le monde du skateboard aussi, l'entrée du sport urbain par excellence dans le programme n'a pas fait que des heureux. "On le remarque surtout chez certains puristes, surtout les plus de 25 ans qui ont encore un peu la vision punk du skate. Il y avait une vraie réticence", confirme Jonathan Scorier, le patron de la chaine de magasin de skateboard Stoemp. "Mais le plus jeune public ne partage pas cette vision et on sent, à l'inverse, un vrai intérêt des jeunes qui sont ravis de voir le skate mis en lumière", continue le patron.