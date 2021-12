Carton rouge pour les privilèges du football professionnel

Aucun des arguments avancés pour justifier les avantages fiscaux du football professionnel ne tient la route. Le ministre des Finances doit, là comme ailleurs, réduire les dépenses fiscales au profit de taux de taxation plus bas pour tous les contribuables.

Qui n’a entendu la complainte de la toute-puissance des GAFAM et autres géants du monde de la technologie, qui dicteraient leur conduite aux gouvernements de nos démocraties? Le pouvoir de lobbying de ces multinationales est certainement une réalité. Il faut d’ailleurs s’interroger sur le tapis rouge déroulé en Wallonie pour les Google, Microsoft et autre Alibaba qui offrent pourtant un mix "empreinte environnementale / emploi local de qualité" particulièrement peu favorable.

Que ce constat critique ne fasse toutefois pas oublier combien nous sommes victimes d’autres lobbies, bien plus proches et à la taille bien plus modeste, mais ô combien puissants. Un exemple frappant est donné par l’étendue des privilèges fiscaux et parafiscaux obtenus par le monde du sport professionnel en Belgique, et donc en pratique, par les clubs de football de la première division. J’écris "première division" parce que c’est comme cela que cela s’appelait, mais maintenant, journalistes de l’audiovisuel en tête, il convient de parler de la "Jupiler Pro League", du nom d’une marque d’alcool. Déjà être parvenu à imposer cette confusion entre rédactionnel et publicité illustre que nous sommes sous influence, mais concentrons-nous sur les régimes de grande faveur qui prévalent dans le petit monde du football professionnel belge.

Cadeaux exorbitants

De quels privilèges s’agit-il? Ils se cumulent.

Là où un travailleur lambda paie 100 euros de précompte professionnel, pour le footballeur professionnel cette somme tombe à 20 euros.

Sur le plan de la fiscalité, il y a que là où un travailleur lambda paie 100 euros de précompte professionnel, pour le footballeur professionnel cette somme tombe à 20 euros. Oui, un abattement, pudiquement appelé dispense partielle de précompte professionnel, de 80% sur l’impôt dû! Bien sûr, il y a une condition qui est attachée: que, dans certains cas, la moitié de l’économie d’impôt soit injectée dans la formation de jeunes sportifs.

Ce n’est pas tout. Les cotisations sociales, tant employeur qu’employé, sont calculées sur un salaire brut plafonné de 2.425 euros par mois. Pour nombre de joueurs, ceux gagnant plus de 300.000 euros, ceci correspond à un cadeau de plus de 90% du montant dû! De plus, nos sportifs peuvent toucher leur capital pension, quand ils ont raccroché leurs crampons, dès l’âge de 35 ans.

L'argument de la concurrence fiscale

On ne peut être qu’assassin avec ces privilèges. Le point de départ est qu’il faut a priori s’opposer à toute "niche" fiscale ou parafiscale, source de distorsions, d’iniquité et de complexité. À recettes équivalentes, il faut préférer des taux plus faibles portant sur une base plus large et plus homogène. C’est le b.a.ba du "bon impôt" enseigné en finances publiques. Cette présomption à avoir contre toute "dépense fiscale" se doit d’être réfragable, bien sûr, mais en l’occurrence, on est bien en peine de trouver un autre argument que celui de la concurrence fiscale: puisque d’autres pays ont des régimes de faveur pour leurs footballeurs, nous nous devons de faire de même sous peine d’avoir un championnat de seconde catégorie.

Les privilèges donnés aux footballeurs sont payés par l’ensemble des citoyens belges qui sont dès lors surtaxés pour le niveau de prestations publiques reçues.

La réponse est multiple. Elle est éthique: la bêtise de l’autre ne justifie pas l’imitation. Elle est factuelle: la comparaison des performances sportives de l’Union Saint-Gilloise et du Standard est un élément de circonstance facile pour dire combien notre championnat illustre que la qualité n’est pas liée à l’ampleur du cadeau fiscal. Une autre manière de répondre est que chercher à gagner en compétitivité fiscale ici se fait au détriment de la compétitivité fiscale ailleurs. En effet, les privilèges donnés aux footballeurs sont payés par l’ensemble des citoyens belges qui sont dès lors surtaxés pour le niveau de prestations publiques reçues. Pour que certains paient beaucoup moins, tout le monde paie un peu plus.

Aucun effet externe positif

Un cadeau fiscal se justifie en cas d’externalité positive, mais cet argument ne peut pas être avancé ici, au profit d’un secteur d’activité qui, incidemment, bénéficie déjà d’autres avantages, notamment en termes de prises en charge par la collectivité de dépenses d’infrastructure et de sécurité.

Où est l’étude qui montrerait que le monde du football professionnel contribue positivement à la cohésion sociale ou à la santé publique?

Et il n'est nul besoin d’évoquer les spectacles déplorables vus tout récemment dans les stades à Anvers et à Liège pour constater l’absence d’effet positif. Où est l’étude qui montrerait que le monde du football professionnel contribue positivement à la cohésion sociale ou à la santé publique? Je n’en ai pas connaissance. Or, pour justifier les privilèges qui sont les siens, il faudrait que non seulement ce soit le cas, mais qu’en outre leur coût soit une manière plus efficace d’y contribuer que, par exemple, des campagnes de prévention de la malbouffe!

Et la formation des jeunes n’est pas un alibi non plus. D’abord, le réinvestissement des cadeaux dans cette formation n’est que très partiel. Ensuite, où est l’étude qui montrerait qu’il ne recouvre pas très largement un effet d’aubaine? Ce qui est rangé dans le poste "formation" aurait plus que vraisemblablement été, dans une très grande mesure, observé même en l’absence de ces cadeaux.

Le ministre des Finances nous avait réjouis avec sa détermination à réduire les dépenses fiscales au profit de taux de taxation plus bas pour tous les contribuables. Pourvu que cette ligne soit tenue, elle est fondamentale, tant en termes d’équité que d’efficacité.

Ou interrogeons-nous sur ce que nous pourrions atteindre comme résultat plus enthousiasmant – et en écartant l’objection de façade de niveaux de compétence institutionnels différents – si les dizaines de millions de subventions fiscales et parafiscales au football professionnel étaient investies autrement, dans une politique de sport et de santé pour tous, dans nos écoles et dans nos quartiers?