Charles-Antoine Bodson: "Avec nos skateboards, nous sauvons des enfants défavorisés"

Au départ, il était surtout connu comme étant le fils de l’industriel Philippe Bodson et le fondateur des bons Bongo. Aujourd’hui, Charles-Antoine Bodson s’associe avec des artistes de premier plan, comme Ai Weiwei et Jeff Koons, pour créer des skateboards exclusifs pour une bonne cause.

"Attendez un instant", lance Charles-Antoine Bodson (47 ans). Nous venons de lui demander qui serait le prochain artiste à rejoindre The Skateroom, l’entreprise qui produit et commercialise des skateboards exclusifs.

Il revient un peu plus tard, avec un grand sourire, dans la cuisine ouverte avec une assiette colorée et peinte de manière un peu anarchique et la dépose sur la table à côté d’un sachet de croissants.

"Avez-vous reconnu le style?" demande-t-il. "Elle a été peinte par Jeff Koons. Je l’ai rencontré il y a deux ans à Art Basel à Hong Kong. Il est vraiment sympathique. Il s’est immédiatement intéressé à mon projet."

Lire aussi Stoemp, au sommet de la rampe

Koons est l’artiste visuel américain qui a conquis le monde avec ses motifs kitsch tels que des chiens en ballons brillants. Charles-Antoine Bodson: "Six mois plus tard, il nous a contactés en nous demandant si nous voulions quelque chose de sa première exposition au Moyen-Orient, aux Qatar Museums." 500 exemplaires seront produits et vendus au Qatar et au Moma à New-York. Le prix pour un ensemble de trois: 950 euros. "Ils se sont vendus en une semaine", se souvient-il.

Afghanistan

Charles-Antoine Bodson nous raconte avec conviction pourquoi il souhaite sauver le monde avec des skateboards. "Après mes études, j’ai voyagé un peu partout dans le monde, et, avec deux partenaires, j’ai fondé les bons Bongo/Weekenddesk, le distributeur de chèques-cadeaux. Comme je suis surtout quelqu’un qui aime lancer de nouveaux projets, mais qui n’est pas un très bon gestionnaire, j’ai revendu l’entreprise après dix ans. J’ai commencé à collectionner des œuvres d’art et j’ai ouvert une galerie."

Lors d’un salon d’art, il a fait la connaissance d’Oliver Percovich, un Australien qui avait construit plusieurs parcs de skateboards pour accueillir des enfants défavorisés, apporter une certaine structure dans leur vie et les aider à franchir le pas vers l’école. Ce fut le début de l’ONG Skateistan, aujourd’hui célèbre dans le monde entier.

"À l’époque, Oliver cherchait de l’argent pour un deuxième projet au Vietnam, à Phnom Penh", raconte Bodson. "J’ai vendu une partie de ma collection privée de 4.000 skateboards exclusifs et j’ai donné 50.000 dollars à l’ONG. Mais j’ai tout de suite compris que ce projet social m’intéressait plus que le commerce d’œuvres d’art."

Ce fut le début de son entreprise The Skateroom, qui a déjà versé 1,2 million d’euros à des projets sociaux. Bodson: "Nous redistribuons au minimum 10% de notre chiffre d’affaires à des œuvres caritatives." Chaque année, The Skateroom vend environ 40.000 skateboards, dont le prix varie entre 200 et 50.000 dollars. Les motifs proviennent d’œuvres existantes, par exemple de Keith Haring, Andy Warhol ou René Magritte, ou sont spécialement créés par des artistes comme Ai Weiwei ou Paul McCarthy.

The Skateroom est gérée comme une entreprise, mais sur la base de critères sociaux très stricts. Par exemple, il a été décidé de ne plus faire fabriquer les skateboards en Chine pour 1,5 dollar, mais de se tourner vers une production durable au Canada. "Même si cela nous coûte 27 dollars", explique Bodson. "Nous n’avons rien contre les bénéfices, mais avec ce type de choix, nous n'en avons pas encore réalisé beaucoup. Nous voulons payer un salaire décent à nos 13 collaborateurs. Heureusement, nous avons de nombreux partenaires qui soutiennent notre projet. Le Moma à New York nous a par exemple offert une place dans sa boutique, qui nous coûterait normalement 600.000 dollars par an. »

Réfugiés

Bodson vient de passer un été mouvementé. Lorsque les Talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, ce fut le branle-bas de combat chez Skateistan, raconte-t-il. L’ONG était en grande partie gérée par des femmes, de nombreux participants étaient des filles, et le financement provenait d’organisations occidentales. Résultat: tout le personnel a dû être mis en sécurité.

Trois collaboratrices ont pu trouver refuge en Belgique grâce à The Skateroom, et quatre autres devraient bientôt les rejoindre.

Les cinq skate parcs d’Afghanistan sont provisoirement fermés, mais les activités de l’ONG au Cambodge et en Afrique du Sud tournent à plein régime. L’association collabore également avec des associations au Liban, en Syrie et en Irak, et un projet pour les réfugiés en Europe est également en préparation.

Après les attentats de Paris et de Bruxelles, il a tenté de convaincre le monde politique bruxellois de lancer un projet social de skateboard dans sa propre ville. Bodson: "Quelle est la magie du skate? C’est de relier deux mondes ayant peu de choses en commun: celui de ma fille, ici, à Uccle, pour parler franchement, et celui des jeunes de la rue à Molenbeek. Lorsqu’ils se rencontreront sur un skateboard, ils souriront et apprendront à se connaître."

"J’ai contacté les autorités fédérales, régionales et locales, mais elles ont estimé que c’était prématuré", poursuit Charles-Antoine Bodson. "Débrouillez-vous, ai-je répondu, et j’ai abandonné l’idée. Mais hier, j’ai reçu un e-mail de la commune de Forest: après trois ans d’étude du projet, ils pourraient proposer un terrain, peut-être derrière le musée Wiels. J’en serais vraiment heureux. Également pour montrer que la misère existe aussi en dehors de l’Afghanistan. Je me souviens que, lorsque j’étais enfant, j’allais avec ma mère distribuer des cadeaux de l’Armée du Salut pour Noël."

Hautes Fagnes

Charles-Antoine est le fils du célèbre homme d’affaires Philippe Bodson, qui fut entre autres le CEO de Glaverbel et de Tractebel et qui est décédé l’an dernier du coronavirus. "Je lui ai encore parlé deux ou trois fois pendant son séjour à l’hôpital", nous confie Charles-Antoine d’une voix soudain plus calme. "Il est décédé le jour de mon anniversaire."

Le report des funérailles de son père à cause du confinement fut difficile à vivre pour Charles-Antoine. Surtout parce qu’il était apprécié dans le monde des affaires. "Nous avons reçu 3.000 lettres de soutien", explique-t-il. "Plus tard, nous avons pu disperser ses cendres dans les Hautes Fagnes, son endroit préféré. C’est pour cette raison qu’il a refusé un poste de premier plan à New York: il voulait continuer à se promener tous les week-ends dans les Fagnes."

Et que réserve l’avenir? "Je ne fais rien pour l’argent, grâce à la vente des bons Bongo et à la famille dans laquelle je suis né", reconnaît Bodson. "Mais j’ai voulu prouver qu’il était possible de créer une entreprise pour aider à résoudre les problèmes du monde. Et ces besoins ne font qu’augmenter."