David Lloyd veut doubler de taille en Europe d'ici cinq ans

Alors que le troisième club en Belgique du groupe britannique doit désormais ouvrir en 2023, la phase de conquête du Vieux continent est lancée. Aidée par le covid.

Contrarié par les riverains qui obtenaient, en début d'année, un refus de demande de permis pour une extension à la transformation du site de l’ancien hippodrome de Sterrebeek par le promoteur Urbion, le projet d'expansion de David Lloyd en Belgique refait surface, apprend-on.

"On en retourne au projet initial, c'est-à-dire à la présence des tennis au sein même de l'enceinte de l'hippodrome", indique Stéphane Rutté, pilote de la stratégie de croissance du groupe britannique de fitness sur le Vieux continent. "On a signé un bail emphytéotique et on devrait ouvrir d'ici au premier semestre 2023 (et non plus fin 2021, NDLR)".

Gand en vue

Le complexe sera alors le troisième complexe dans le pays après celui d’Uccle (Bruxelles), qui fête ses 17 ans, et d’Edegem (au sud d’Anvers), ouvert il y a un peu plus de cinq ans. De quoi poser la question: quid pour la suite? "On pense qu'il y a encore du potentiel au nord de Bruxelles, du côté de Wemmel ou Jette, de même qu'au nord d'Anvers et à Gand", détaille celui qui est aussi connu pour avoir cofondé les Jeux d'Hiver et lancé la chaîne Sushi Factory.

"On pense qu'il y a encore du potentiel en Belgique." Stéphane Rutté Responsable de l'expansion en Europe de David Lloyd

Et puis? Le compte sera bon. Après tout, il y a une limite à l'expansion: à chaque fois, il faut trouver de grands espaces, présentant une grande concentration de personnes dans un rayon de 10 à 15 minutes en voiture et "avec un niveau de vie moyen" - au vu des 130 à 225 euros de cotisation mensuelle.

Pour autant, l'appétit se fera bel et bien sentir en Europe où, là, les projets ne manquent du fait de la présence de nombreux acteurs (quasi)monoclubs, ayant pour difficulté de suivre les nombreuses nouveautés en matière de cours collectifs par exemple. Quand, évidemment, la crise est venue ajouter une pression supplémentaire sur leurs épaules avec ses multiples fermetures.

25 clubs David Lloyd dénombre à ce jour 25 clubs en Europe continentale.

25 clubs sont aujourd'hui à dénombrer en Europe continentale pour David Lloyd (pour plus de 100 outre-Manche). "On veut doubler de taille d'ici à cinq ans", avance Stéphane Rutté. De premières opérations ont d'ailleurs été données à voir avec la reprise de trois clubs en Espagne et de huit autres en Allemagne. Avec pour particularité, pour cette dernière opération, de voir le groupe britannique s'essayer à une nouveauté que sont les clubs en centre-ville. "De quoi permettre de tester le modèle avec des espaces de 3 à 4.000 m2, sans piscine extérieure ou crèche".

Mais ce ne sera pas le seul défi. Car si la crise a frappé la concurrence, elle a aussi, assez logiquement, affecté le groupe britannique lui-même. Ainsi, 20% des quelque 10.000 membres des clubs belges ont été perdus à l'occasion de la pandémie. Et ce, "malgré le gel des abonnements quand d'autres ont continué à facturer", précise Stéphane Rutté.

-20% de membres 20% des quelque 10.000 membres des clubs en Belgique ont été perdus suite aux périodes de fermeture.

Frein gouvernemental

À cela, s'ajoutent alors les décisions en série du gouvernement dans sa gestion de la crise sanitaire, particulièrement critiquées par le Bruxellois germanophone d'origine. D'abord, avec une réouverture avant des vacances préférées par les Belges, ensuite avec l'instauration du Covid Safe Ticket (CST) au moment où ils commençaient à revenir. "Ça a entraîné un arrêt brutal dans la croissance", peste l'intéressé. "Et ce, que ce soit pour nos membres non vaccinés (de 8 à 9%, NDLR) ou vaccinés d'ailleurs".

