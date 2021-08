Derrière le flop du GP de Spa-Francorchamps, des comptes dans le rouge

Les conditions climatiques ont empêché la tenue d'un vrai Grand Prix qui s'est clôturé après des heures d'attente et aucun tour de véritable course.

Malgré l'interruption de la course ce dimanche à Spa-Francorchamps, les 75.000 spectateurs pourraient avoir du mal à obtenir une compensation alors que les comptes 2020 de Spa Grand Prix sont dans le rouge et que la Formule 1 perd encore de l’argent.

"Remboursez, remboursez!" Du fan à Lewis Hamilton lui-même, ils sont nombreux à avoir demandé à ce que les fans soient défrayés des tickets du Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps, qui se tenait ce week-end.

Pour rappel, les conditions météorologiques ont rendu le circuit impraticable. Les spectateurs qui ont vu le départ retardé pendant plus de trois heures, auront dû se contenter de quatre tours en piste à la queue-leu-leu, derrière une voiture de sécurité, avec interdiction de dépasser. Miracle du règlement de la Formule 1, la course est considérée comme finie à partir de deux tours.

Le patron de la Formule 1, Stefano Domenicali a répondu qu’il était opposé à un remboursement des tickets, mais a indiqué qu'une certaine forme de compensation pourrait être offerte par le promoteur.

Ce promoteur n’est autre que Spa Grand Prix, la société qui organise l’événement chaque année. Il faut bien comprendre qu’un Grand Prix se joue à deux. La société Formula 1 fournit le plateau contre rémunération aux promoteurs.

1,37 million d'euros Spa Grand Prix a perdu 1,37 million d'euros en 2020, malgré l'absence de frais de plateau.

Ces derniers s’occupent de la vente des tickets et reçoivent aussi un peu d’espace publicitaire. Mais le gros de l’espace publicitaire ainsi que le Paddock Club reste à la F1 et ses sponsors principaux (Emirates, Heineken, Rolex, Pirelli, DHL, etc..)

Ce n’est un secret pour personne: Spa Grand Prix perd de l’argent tous les ans pour l’organisation du GP de Belgique. Il faut évidemment bien distinguer cette société déficitaire de la société du circuit de Francorchamps qui, en temps normal, gagne de l’argent.

La perte de Spa Grand Prix est assumée. La Région la justifie par les retombées économiques. C’est de cette manière que la Région wallonne comble les pertes de la société année après année.

Déficitaire même en 2020

En 2020 cependant, Spa Grand Prix n’a pas dû payer le plateau à l’issue de négociations avec Liberty Global pour une version du Grand Prix à huis clos. La société a néanmoins pris les frais de fonctionnements à sa charge.

Un simple regard aux comptes annuels de la société montre donc que même en 2020, sans les frais de plateau, Spa Grand Prix a perdu 1,37 million d’euros, après avoir accusé un déficit de 5,93 millions d’euros en 2019.

Malgré des coûts qui ont diminué de 26 millions en 2019 à 2,7 millions d’euros, la société a donc encore perdu de l’argent pour une année exceptionnelle avec des retombées économiques quasi nulles en raison de l’absence de spectateurs.

Une compensation par le promoteur équivaudrait donc à une compensation payée par le contribuable wallon.

Les comptes de Spa Grand Prix, qui n’a pas demandé une compensation en 2020, étaient donc dans le rouge avant de commencer l’édition 2021. Une compensation directe par le promoteur équivaudrait donc à une compensation payée par le contribuable wallon sauf si la F1 faisait de son côté un nouvel effort. Nul n’est besoin de préciser que la Formule 1 n’est pas une discipline qui parle à l’ensemble des partis qui composent la majorité wallonne.

La F1 se redresse

Mais la Formule 1, propriété de Liberty Global, a souffert énormément en 2020 de la pandémie mondiale. La saison, tenue pendant quelques mois à peine, s’est soldée par une perte de 386 millions de dollars (327 millions d’euros). Ses revenus sont passés de 2,02 milliards de dollars en 2019 à 1,14 milliard en 2020: Il était donc essentiel pour la F1 d'organiser des Grand Prix en 2020, car la source première des revenus sont les droits télévisés, bien avant les frais de plateau.

En 2021, les affaires ont repris avec des revenus en nette hausse et une perte opérationnelle qui n’est plus que de 43 millions de dollars au deuxième trimestre 2021. Cependant, la F1, filiale d'une société cotée, perd encore de l’argent et n'est donc actuellement pas encline aux gestes commerciaux. Les négociations vont donc aller bon train entre la Formule 1 et Spa Grand Prix pour déterminer à quel geste les 75.000 spectateurs déçus auront droit. Ce lundi matin, Willy Borsus (MR), ministre wallon de l'Économie, a appelé, en son nom, à tenir "compte de la déception, au moins partiellement, des personnes qui s’étaient déplacées".

En attendant, la mobilité pour accéder au Grand Prix reste un casse-tête de plus en plus problématique et les infrastructures sont vieillissantes. Autant de désagréments que personne ne voit quand tout se passe bien, mais qui ressortent au grand jour quand rien ne va, comme ce dimanche.