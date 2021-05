Goethals et Thys ressuscités pour soutenir les Diables

La capsule est assez bluffante. L'Union belge de football a publié aujourd'hui sur les réseaux sociaux une vidéo tournée sur la Grand-Place de Bruxelles qui met en scène l'actuel sélectionneur fédéral Roberto Martinez et deux anciens occupants du poste, Raymond Goethals et Guy Thys .

Il s'agit bien évidemment là d'une prouesse rendue possible par les nouvelles technologies. Raymond Goethals, qui a dirigé les Diables rouges de 1968 à 1976, est décédé en 2004, tandis que Guy Thys, qui lui a succédé sur le banc de touche et officié jusqu'en 1991, s'en est allé en 2003. Avec le premier, l'équipe nationale belge a atteint les demi-finales de l'Euro 1972. Sous la férule du second, elle joue la finale du championnat d'Europe 1980 et gagne sa place dans le dernier carré de la Coupe du monde 1986. Une performance que Roberto Martinez dépassera en 2018, en remportant la médaille de bronze du tournoi.