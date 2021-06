Goldman Sachs voit la Belgique gagner l’Euro

Pourquoi on vous parle de mauvais présage? Parce que ses experts ne sont pas réputés pour la justesse de leurs prédictions. En 2016 , lors du précédent Euro, ils voyaient la Belgique atteindre la finale . Or elle fut battue par le Pays de Galles en quart de finale de funeste mémoire.

Pour revenir à l'édition qui nous intéresse, la banque d'investissement pronostique une finale entre les Diables rouges et l'Italie et un dernier carré complété par l'Espagne et le Portugal. L'Allemagne devrait terminer en tête du "groupe de la mort" devant la France et le Portugal, mais mordre la poussière face à l'Angleterre dans le tableau final. Les champions du monde en titre se feraient quant à eux sortir dès les huitièmes de finale face aux Pays-Bas, eux-mêmes éliminés par nos Diables au stade suivant.