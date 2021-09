Heidi Rakels, l'outsider que personne n'attendait

Alors que la présidence du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) semblait promise à Jean-Michel Saive, l'ex-judokate s'est lancée dans la course à la succession. Son passé de sportive et son expérience entrepreneuriale sont ses principaux atouts.

La victoire a été pourtant promise durant des mois à Jean-Michel Saive. Seul en piste pour reprendre la présidence du Comité olympique interfédéral belge (COIB), l'ancien pongiste avait la voie ouverte pour succéder à Pierre-Olivier Beckers. Mais la victoire n'est finalement pas encore acquise. Une poignée de jours avant la date limite pour se porter candidat, une adversaire s'est présentée face au plus célèbre des sportifs belges en short court. L'outsider se nomme Heidi Rakels et à 53 ans, et la candidate dispose d'un bilan sportif qui n'a pas grand-chose à envier au pongiste.

Double casquette

Outre la case sportive confirmée, l'ancienne judoka remplit aussi celle de chef d'entreprise accomplie. Un autre atout qui a forcément son intérêt pour occuper une telle fonction. Une fois le kimono raccroché, la Louvaniste, informaticienne de formation a entamé sa seconde vie avec un certain succès. Avec son mari, elle a lancé la boîte Guardsquare, devenue au fil des années une entreprise reconnue dans le monde de l'informatique. La société est spécialisée dans la sécurisation d'applications mobiles. En 2019, la chef d'entreprise est même élue "ICT women of the year" par le magazine spécialisé DataNews. Dans la foulée, la patronne annonce toutefois faire un pas de côté. Guardsquare se porte pourtant visiblement toujours assez bien. Les derniers comptes de l'entreprise datant de 2020 indiquent notamment un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros et cinquante employés. Côté programme, Heidi Rakels a visiblement des envies de changement et compte bien y mettre les moyens. Elle souhaite notamment augmenter le budget pour le sport de haut niveau de 10 millions d'euros en cinq ans et vise une médaille olympique par million d'habitants.