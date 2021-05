L'ancien patron de la FIA Max Mosley est mort à 81 ans

Né à Londres le 13 avril 1940, Max Mosley, était le fils d' Oswald Mosley , fondateur dans les années 1930 du parti British Union of Fascists . Après des études de physique puis de droit à Oxford , il était devenu avocat spécialiste des questions de brevets et de marques.

Passion automobile

Il avait très tôt développé un goût pour la course automobile qui l'avait mené au sein de l'équipe de Formule 2 de Brabham and Lotus , jusqu'à sa retraite comme pilote en 1969.

En juillet 2008, il avait obtenu plus de 76.000 euros de dommages et intérêts de l'hebdomadaire dominical News of the World, qui l'avait accusé d'avoir participé à une "orgie nazie".