L'Euro sera inédit, mais toujours bien rentable

L'attente aura été un peu plus longue que prévu, mais il est finalement là. Dans moins d'une semaine, le gratin du football européen s'affrontera enfin. La compétition s'étalera sur un mois avec le sacre continental attribué lors de la finale le 11 juillet. Cette année encore, 24 équipes s'affronteront. Côté belge, pour les distraits, cela commencera au lendemain du lancement de l'Euro, le samedi 12 juin, face à la Russie. Les Diables affronteront ensuite en phase de poule le Danemark et la Finlande, qualifiée pour la première fois de son histoire.

On va ne pas le crier trop fort, et encore moins après la prestation face aux Grecs, mais la Belgique fait partie des quelques solides candidats au titre européen. C'est l'avis d'environ 11 millions de Belges, mais aussi d'un joli paquet de spécialistes. Si l'on se penche sur les chiffres financiers, il y a aussi de quoi être plutôt optimiste. Avec une valeur totale de 669,4 millions d'euros, le noyau belge est le septième plus cher d'Europe dans un classement mené par l'Angleterre et son 1,32 milliard d'euros. Heureusement que l'argent ne fait pas encore tout. Reste à savoir si le report n'aura pas été néfaste pour le groupe qui a vu plusieurs de ses joueurs enchaîner les pépins physiques dont Eden Hazard, Axel Witsel et tout récemment Kevin De Bruyne.