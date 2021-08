L'UEFA planche sur un fonds de secours de 7 milliards

Les transferts hors norme de Grealish et Lukaku ou le salaire mirobolant de Messi au PSG en feraient presque oublier la réalité du football européen. Le joli monde du ballon rond n'est pas vraiment au mieux de sa forme . Le départ de Messi du FC Barcelone s'explique d'ailleurs par une dette catalane de plus d'1,1 milliard d'euros. En mai dernier, l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, évaluait le manque à gagner dû au covid pour les clubs du continent à 8,7 milliards d'euros . La crise ne touche d'ailleurs pas que les géants. En Belgique, la saison dernière, seuls 6 clubs sur les 21 professionnels ont bouclé leurs résultats dans le vert.

Face à la situation, l'UEFA a visiblement décidé d'agir. Selon le New York Times, l'UEFA préparerait la création d'un fonds de secours afin de venir en aide aux clubs les plus en difficulté .

Citigroup et Unicredit comme partenaires

Ce fonds s'élèverait à 7 milliards de dollars et serait mis en place grâce à un accord avec Citigroup et Unicredit. Le soutien financier sera payé à l'UEFA qui se chargera ensuite de proposer des prêts à taux préférentiels aux clubs. Tous ne seront toutefois pas éligibles. Seuls les participants aux tournois européens (la Champions League, l'Europa League et la toute récente Conference League) y auront accès. En liant l'offre de crédits à ses tournois, l'UEFA s'assure une sécurité supplémentaire, les clubs recevant à chaque tour passé une prime. Le New York Times pense ainsi savoir qu'un profil de chaque club sera fait en fonction de son avancée possible dans le tournoi. Ce profil permettra de déterminer combien un club pourra emprunter.