La Belgique empoche sa deuxième médaille d'or

Et de deux. Quelques jours après Nina Derwael, c'est au tour des Red Lions de ramener l'or à la Belgique. Les hockeyeurs belges viennent de remporter la finale face à l'Australie .

La Belgique avait bien entamé la partie en ouvrant la marque via un but de Florent Van Aubel. Après une égalisation australienne, la médaille s'est finalement jouée aux shoot-out (face à face entre le gardien et un joueur, qui dispose de 8 secondes pour marquer)