La Belgique empoche ses deuxième et troisième médailles d'or

Et de trois. Quelques jours après Nina Derwael, la Belgique vient de tripler son nombre de médailles d'or. Quelques minutes seulement après la victoire en finale des Red Lions, c'était au tour de Nafi Thiam de finir à la première place du podium.

L'athlète, qui réussit un doublé historique, est parvenue à devancer sur le 800m l'Hollandaise Annouk Vetter lors de la dernière discipline de l'heptathlon. Plus tôt dans la journée, la Namuroise avait notamment remporté le saut en longueur. Noor Vidts , l'autre Belge engagée sur l'heptathlon, finit au pied du podium après avoir tout tenté pour obtenir le bronze.

Le médaille d'or aux shoot-out

La Belgique avait bien entamé la partie en ouvrant la marque via un but de Florent Van Aubel. Après une égalisation australienne, la médaille s'est finalement jouée aux shoot-out (face à face entre le gardien et un joueur, qui dispose de 8 secondes pour marquer).