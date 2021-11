La Belgique tient ses douze pépites Sport Tech

Après sélection, la première cuvée compte finalement quatre projets flamands, cinq francophones, un canadien, un australien et un italien. "Nous avons obtenu au total 53 candidatures, ce qui est un très bon retour. Pour une première, on ne s'attendait pas à en attirer autant", explique Nicolas Bourdon, CMO d'EVS et l'un des porteurs du projet via sa casquette de président du Belgian sport club d'Agoria. "Hormis l'un ou l’autre projet qui ne correspondait pas du tout aux attentes, 95% des candidats avaient bien compris la cible que nous visions. La qualité était au rendez-vous", confirme Gérôme Vanherf. Parmi les projets retenus, on retrouve notamment une entreprise qui développe un système de coaching virtuel pour la course à pied, une société qui développe des équipements sportifs, capables de mesurer le taux de lactate et une start-up qui développe un système portable pour simuler les entrainements en altitude. Toutes ont déjà dépassé l'étape de la simple idée. Être déjà actif sur le marché était d'ailleurs l'un des critères pour postuler au programme.