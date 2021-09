La Gantoise cherche un acquéreur

Selon plusieurs de nos sources, Ivan De Witte et Michel Louwagie, personnalités clés du club de football gantois, préparent leur sortie.

Ivan De Witte (74 ans) et Michel Louwagie (65 ans) travaillent à l’avenir de La Gantoise, un des grands clubs de notre pays. Selon une analyse, seules de très grosses fortunes de plusieurs centaines de millions d’euros pourraient maintenir la Gantoise au sommet du football belge. Cette situation est le résultat de l’évolution mondiale du football, devenu une industrie brassant des milliards d’euros , avec un flux croissant d’investissements privés et d’entreprises.

Recherches dans les environs de Gand

D’après nos informations, les recherches vont bon train. Le club a déjà eu des contacts avec un riche investisseur américain et, en Belgique, avec le propriétaire de Cookware, l’entreprise faîtière du fabricant de poêles Greenpan.

La préférence va à un repreneur belge, ce qui s’explique par les liens étroits - notamment via le stade - avec les autorités locales. Ces dernières n’ont pas caché leur souhait de maintenir l’ancrage local de La Gantoise.

Le dilemme est que l’offre la plus élevée proviendra certainement d’un candidat acheteur étranger. De Witte se méfie des acheteurs issus d’endroits où il est difficile de vérifier l’origine de l’argent. Mais un fonds d’investissement américain comme Orkila, qui vient de prendre une participation dans le Club de Bruges, serait considéré comme un candidat acceptable. Cependant, de tels investisseurs ne courent pas les rues, ni aux États-Unis, ni en Belgique.

De Witte et Louwagie contrôlent respectivement 25 et 15% du club. En outre, 40% sont détenus par une dizaine d’administrateurs et 20% sont répartis parmi les membres de l’ancienne ASBL. La ville détient aussi une petite participation. En 2016, l’ASBL a été transformée en société coopérative à responsabilité limitée (à dimension sociale).